Látványosan digitalizálódnak a fizetési folyamatok, de a magyarok még mindig szeretik a készpénzt

A kutatásból kiderült, hogy a magyar vállalatok körében a követeléskezelési folyamatok digitalizáltsága jelentős előrelépést mutat: a cégek 26%-a részben, 48%-a nagyrészt digitális megoldásokat alkalmaz, míg 14% teljesen digitalizált folyamatot vezetett be. Mindössze 8%-uk működik nagyrészt manuálisan, 2% esetében pedig nincs szabványosított folyamat.
Összehasonlításként, Németországban minden nyolcadik vállalat továbbra is manuálisan kezeli a követeléseit, míg Franciaországban csak minden huszonötödik cég teszi ezt.
Szeretjük a készpénzt
A hagyományos fizetési módok továbbra is dominálnak Magyarországon, különösen az üzleti ügyfelek körében: a számlás (utólagos) fizetés 82%-os elterjedtséggel áll az első helyen, az előre fizetés 37%, a hitelkártya 43%, az átutalás 42%, a készpénzes fizetés pedig 45%-os arányt mutat.
A magánügyfelek számára a készpénzes fizetés a leggyakoribb (66%), a bankkártyás fizetést a lakosság 53%-a preferálja, 43% pedig a számlás fizetést is jelölte
- áll a felmérést végző EOS Csoport közleményében. A digitális fizetési módok elterjedtsége növekszik Magyarországon: a magánügyfelek (B2C) körében jelenleg 58%, míg az üzleti (B2B) szektorban 38%. A legnépszerűbb megoldások a mobilfizetés (B2C: 28%, B2B: 6%) és az azonnali fizetések (B2C: 31%, B2B: 26%). A „Vásárolj most, fizess később” (BNPL) lehetőség továbbra is marginális, mindössze 7%-os B2C és 10%-os B2B aránnyal, tehát a döntéshozók jelentős fizetési kockázatot látnak benne.
A fenntarthatóság egyre nagyobb hangsúlyt kap a magyar cégek mindennapi működésében. A kutatás szerint a válaszadók 57%-a szeretne több fenntarthatósági törekvést látni a vállalatoktól, 55% szerint saját cégük felelősséget vállal ökológiai és társadalmi területeken, míg 50% az ökológiai-társadalmi szempontokat üzleti sikerük egyik kulcstényezőjeként kezeli.
Ezen belül 43% kifejezetten fenntartható partnerekkel kíván szerződni, és 35% biztosítja, hogy szerződéskötéskor partnereik ESG minősítéssel rendelkezzenek. Európai összehasonlításban Németország és Svájc jár az élen, ahol a cégek közel kétharmada emeli ki a fenntarthatóságot stratégiai prioritásként. A kintlévőségek csökkentése és a vállalati pénzügyi stabilitás javítása érdekében a magyar cégek közel felénél
- a bürokrácia csökkentését (48%),
- a követelésbehajtás jogi lehetőségeinek egyszerűsítését (41%),
- valamint az adatvédelmi szabályozások enyhítését (42%)
szorgalmazzák a hitelképesség-értékelés területén. A kutatás rámutat, hogy a magyar vállalatok követeléskezelési és fizetési folyamatai egyre inkább digitalizálódnak, miközben a fenntarthatóság stratégiai prioritássá válik.
A fizetési szokások tekintetében a hagyományos módszerek továbbra is meghatározók, de a digitális lehetőségek gyorsan terjednek, különösen a magánszemélyek körében.
A kutatás március 27. és május 14. között zajlott le 11 európai országban – Bulgária, Németország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Svájc, Spanyolország, Csehország, Szlovénia és Magyarország –, amely során több mint 2200 vállalati pénzügyi döntéshozót kérdeztek meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
