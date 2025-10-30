Nagy veszteség után hatalmas elbocsátás jön a Volkswagennél

A Volkswagen-csoport 2025 harmadik negyedévében 1,07 milliárd eurós veszteséget könyvelt el, főként a Porsche problémái miatt. A vállalat pénzügyi igazgatója, Arno Antlitz elmondta: a negatív eredményt elsősorban magasabb vámok, a Porsche termékstratégiájának módosítása, valamint a goodwill értékvesztése okozta.

A Porschéhez kapcsolódó kiigazítások és leírások összesen 4,7 milliárd eurót tettek ki.

Az év első kilenc hónapjában a Volkswagen eladása 1,2%-kal 6,6 millió darabra emelkedett, bevétele 0,6%-kal 239 milliárd euróra nőtt.

Eközben a cég profitja 3,4 milliárd euróra esett vissza az egy évvel korábbi 8,8 milliárdról, vagyis több mint 60%-kal zuhant.

A Porsche nagy negyedéves veszteséget jelentett be múlt héten, miután több milliárd eurós költségekkel járt új stratégiája, amely a belső égésű motorok gyártásának meghosszabbítását célozza. A Porsche az időszakban közel 1 milliárd eurót veszített, míg az év első kilenc hónapjában az adózás utáni nyeresége 96%-kal zuhant.

A csoport fő márkája, a Volkswagen ugyanakkor enyhe javulást mutatott: működési marzsa az év első kilenc hónapjában 2,3%-ra nőtt, köszönhetően a költségcsökkentési programnak, amely több tízezer munkahely leépítését is magában foglalja.

Antlitz hangsúlyozta:

Az egyszeri tételek nélkül a csoport működési marzsa 5,4%, ami a jelenlegi gazdasági környezetben tisztes eredménynek számít.

A konszern hatalmas létszámleépítésre készül, a tervek szerint 2030-ig 35 ezer állás szűnik meg Németországban, ami közel a vállalat hazai munkaerejének negyedét jelenti.

Címlapkép forrása: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images