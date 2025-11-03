  • Megjelenítés
Forradalmi fogyókúrás tabletta miatt indít óriási beruházást az amerikai gyógyszeróriás
Forradalmi fogyókúrás tabletta miatt indít óriási beruházást az amerikai gyógyszeróriás

Portfolio
Az Eli Lilly 3 milliárd dollárért új gyógyszergyártó üzemet épít Hollandiában az orforglipron és más szájon át szedhető készítmények gyártókapacitásának bővítésére.
A vállalat hétfőn közölte, hogy

3 milliárd dolláros hollandiai beruházással új üzemet létesít

az orforglipron kísérleti testsúlycsökkentő tabletta és más szájon át szedhető gyógyszerek termelésének felfuttatására. A piaci kapitalizáció alapján a világ legértékesebb gyógyszercége az elmúlt hónapokban már több milliárd dollárt fordított az orforglipron gyártásának bővítésére.

A Lilly a dán Novo Nordiskkal versenyez a tabletta piaci bevezetéséért, és azért, hogy megerősítse előnyét az elhízás kezelésének gyorsan bővülő piacán. A cég szerint az új holland létesítmény erősíti a globális ellátási láncot, és kapacitást növel a vállalat bővülő orális portfóliójában, elsősorban a kardiometabolikus egészség és az elhízás, a neurotudomány, az onkológia és az immunológia területén.

"A tervek szerint az üzem fejlett technológiákkal, többek között papírmentes gyártással és MI-alapú, valós idejű analitikával működik majd" – mondta David Ricks vezérigazgató. A sajtótájékoztatón hozzátette, hogy Hollandia részben az Európai Gyógyszerügynökség közelsége, valamint a szakképzett, többnyelvű munkaerő miatt bizonyult megfelelő helyszínnek.

A Katwijkban, a Leiden Bio Science Parkban épülő üzem 500 munkahelyet teremt a gyártásban, az építkezés pedig mintegy 1500 főnek ad munkát. Az építkezés várhatóan jövőre indul. A közlés néhány nappal azt követően érkezett, hogy a Lilly több mint 1,2 milliárd dolláros bővítést jelentett be a Puerto Rico-i Carolina telephelyén az orforglipron-termelés növelése érdekében, az amerikai gyártási kapacitások erősítésének részeként. A vállalat azt is közölte, hogy a következő hónapokban két új amerikai gyártóhelyet jelent be.

A Lilly európai gyártási hálózata a már működő franciaországi, írországi, olaszországi és spanyolországi telephelyek mellett két épülő üzemet is magában foglal: egyet Írországban és egyet Németországban.

A bejelentés után a vállalat részvényei 2,5 százalékkal emelkedtek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

