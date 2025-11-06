A Z generáció közel fele 3-4 évet maradna egy cégnél: inkább több helyen szereznének tapasztalatot

A kutatás három fő tanulsága:
- Folyamatos útkeresés: A Z-sek kevesebb, mint fele (49%) építené végig egyetlen cégnél a pályáját; a többség (51%) a többcéges tapasztalatot tartja gyorsabb fejlődési útnak.
- Rugalmas, de biztonságos munkahelyek: A Z generáció 61%-a stabil, kiszámítható és a munka-magánélet egyensúlyát figyelembe vevő munkahelyet preferál, de nem hosszú távú elköteleződéssel.
- Elismerés és tanulás: A Z generációt a látható elismerés és a gyors tanulás tartja mozgásban: 32% számára fontos, hogy „sokan tiszteljék és csodálják”, 58% „rendkívül fontosnak” tartja az új dolgok tanulását.
Nem egyetlen vállalatnál képzelik el a jövőjüket
A Z generációsok csupán 49%-a építene pályát egyetlen cégnél. Ez az arány az idősebb korosztály körében jóval magasabb: az X és az Y generáció megkérdezettjeinek 71%-a tudja elképzelni, hogy az egész karrierútja során egyetlen vállalatnál maradjon. Bár a Z generáció változatosságra, folyamatos tanulásra vágyik, a stabilitást a többi korosztályhoz hasonlóan kiemelten fontosnak tartják. Az “életre szóló” lojalitás ugyan kevésbé vonzó lehetőség számukra, 61%-uk a stabil munkahelyeket preferálja. A 18 év alattiak a huszonéveseknél is kevésbé gondolkodnak fix munkahelyben: 57%-uk előnyben részesítené a rugalmas, projektalapú munkarendet.
“A Z generáció megtanulta, hogy számára nem kifizetődő az egyoldalú hűség. Valószínűleg sokat tanultak a szülők példájából, hogy a hűséges szülőtől gyorsan megváltak a kényszerhelyzetben levő cégek.” - nyilatkozta Steigervald Krisztián, a SteiGen alapítója, generációkutató.
Az élethosszig tartó tanulás, mint valódi cél
A fiatalok számára az élethosszig tartó tanulás nemcsak egy hangzatos mottó, hanem egy valódi célkitűzés. 58%-uk rendkívül fontosnak tartja az új dolgok tanulását és a karrierútját is ehhez igazítja. Fontos kiemelni, hogy az erőfeszítéseikért cserébe elvárják, hogy a környezetük elismerje, tisztelje őket: 32%-uk számára fontos, hogy “sokan tiszteljék és csodálják” őket.
Egyensúly a munkán belül és kívül is
A kutatásból kiderül, hogy
munkahelyváltás esetén minden korosztálynál a jobb munka-magánélet egyensúlyra való törekvés volt a vezető indok.
A Z generáció is ezt tekinti az egyik legfőbb céljának: 51%-uk számára kiemelten fontos a karrier és a család összehangolása. Többségük nem csak karrier, vagy csak család fókuszú jövőképben gondolkodik, hanem a kettő közötti egyensúlyt kívánja megteremteni, ezért a vállalati kultúrának ezt az integrációt kell támogatnia. A munkán kívül is tudatosságra törekednek: 53%-uk számára rendkívül fontos az egészséges életmód, 71%-uk pedig kifejezetten a betegségek elkerülésére törekszik. Az adatokból kirajzolódik, hogy az egyensúly támogatása az egyik leghitelesebb employer-branding eszközzé válik a Z generáció munkaerőpiaci térnyerésével: a karrier és a család összehangolásának lehetősége mellett a jóllét támogatása és a wellbeing eszközök is kiemelt vonzerővel bírhatnak a fiatalok számára.
