Lezárul egy korszak: szakít egymással a koronavírus oltás két fejlesztője a Pfizer és a Biontech
Lezárul egy korszak: szakít egymással a koronavírus oltás két fejlesztője a Pfizer és a Biontech

Portfolio
A Bloomberg úgy tudja, hogy a Pfizer értékesíti a Biontechben maradt teljes részesedését.
Az amerikai gyógyszergyártó egy blokk tranzakcióban adja el a megmaradt részvénypaketthez tartozó értékpapírokat. A tranzakcióhoz közel álló források arról számoltak be, hogy az ajánlati ár részvényenként 108 és 111,70 amerikai dollár között mozog papíronként. A csomag összesen 4 550 000 Biontech ADR-t tartalmaz, ami a számítások szerint akár 3,3 százalékos kedvezményt is jelenthet a megelőző napi záróárhoz képest. A Pfizer ezzel az utolsó részvényét is eladja, mivel a legfrissebb adatok alapján már csak körülbelül 1,5 százalékos tulajdonrészt tartott a Biontechben.

A két vállalat még a világjárvány idején dolgozott együtt, amikor közösen fejlesztették a koronavírus elleni oltóanyagot és a megállapodás része volt a Pfizer tőkerészesedése is. A járvány lecsengése óta ez a tulajdonrész inkább pénzügyi befektetés volt és fokozatosan elveszítette stratégiai jellegét. A mostani döntés így beleillik abba a szokásos gyakorlatba, amely során a nagy gyógyszergyárak a nem stratégiai részesedéseiket értékesítik, hogy forrást teremtsenek kutatásfejlesztésre vagy osztalékfizetésre.

Elemzők szerint a lépés alapvetően nem befolyásolja a Biontech piaci értékét, mivel a Pfizer tulajdoni hányada amúgy is kicsi volt és a várható piaci reakció a teljes kapitalizációhoz képest csak korlátozott mértékű lehet. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tranzakcióból nem lehet következtetni arra, mennyire tartja vonzónak a Pfizer a Biontech részvényeit.

A piaci reakciók egyébként kedvezőek voltak. A Pfizer és a Biontech papírjai egyaránt emelkedtek az amerikai tőzsdék nyitása előtti kereskedésben, ami azt mutatja, hogy a befektetők nem látnak fenyegetést a Biontech jövője szempontjából.

Címlapkép forrása: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

