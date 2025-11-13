Megerősítette Ukrajna: lecsapott a híres-neves Flamingo – Elképesztő videón a 900 km/órával süvítő rakéta kilövése

A kombinált hadműveletben több hazai fejlesztésű ukrán fegyvert is alkalmaztak, köztük a Flamingo és a Bars rakétát, valamint Ljutyij (ukránul "dühös") típusú drónokat. A védelmi erők beszámolója szerint "több tucat" célpontot vettek támadás alá.

Last night, Ukraine struck Russia with Flamingo missiles. pic.twitter.com/0EDGpF5Ake https://t.co/0EDGpF5Ake — Clash Report (@clashreport) November 13, 2025

A Flamingo ukrán gyártású cirkálórakéta (robotrepülőgép), amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban az egyik legsikeresebb hazai fejlesztésnek nevezett.

A hivatalos adatok alapján a Flamingo

900 km/órás sebességre képes,

3000 kilométeres hatótávolsággal rendlekezik,

és maximum 1150 kilogrammos, azaz akár több mint 1 tonnás robbanófejjel szerelhető fel.

BREAKING: Overnight Ukrainian drones + Flamingo cruise missiles hammered Russia's Oryol tonight. One Flamingo downed—burning fuel raining on the city. Another slammed home inside Oryol (details incoming). Drones also pounded the local TPP. pic.twitter.com/5bjVmtp2wx https://t.co/5bjVmtp2wx — World Source News (@Worldsource24) November 13, 2025

Az éjjel robbanásokat jelentettek az oroszországi Orjol városában. Helyi Telegram-csatornák erős detonációkról és lakóövezetekbe hulló törmelékről tettek közzé felvételeket, és a közösségi médiában arról terjednek nem megerősített információk, hogy Orjolt (is) támadhatta a Flamingo. Sérültekről nem érkezett hír.

Továbbá az orosz megszállás alatt lévő Krímben találat ért egy olajtároló létesítményt, egy helikopterleszállót, drónok tárolására és előkészítésére szolgáló helyszíneket, valamint egy légvédelmi radarállomást is.

Zaporizzsja területén az ukrán erők egy Bergyanszk melletti olajraktárat, továbbá az orosz 5. összfegyvernemi hadosztály és a 127. gépesített lövészhadosztály előretolt parancsnoki pontjait vették célba. Oroszország területén is több objektum megsérült, a kárfelmérés folyamatban van.

Miközben Zelenszkij augusztusban a Flamingót kiemelkedően sikeres ukrán rakétaként említette,

a hazai cirkálórakétát gyártó Fire Point vállalatot ellentmondások övezik.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) vizsgálatot folytat a cégnél, mert felmerült a gyanú túlárazott alkatrészek és a leszállított drónok darabszámának eltérő feltüntetése kapcsán. A haditechnikai gyártás háborús titok, ami megnehezíti a pénzmozgások független ellenőrzését. A Fire Point megerősítette a vizsgálat tényét, de tagadta a vádakat.

