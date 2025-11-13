  • Megjelenítés
Megerősítette Ukrajna: lecsapott a híres-neves Flamingo – Elképesztő videón a 900 km/órával süvítő rakéta kilövése
Globál

Megerősítette Ukrajna: lecsapott a híres-neves Flamingo – Elképesztő videón a 900 km/órával süvítő rakéta kilövése

Portfolio
Az ukrán vezérkar közlése szerint múlt éjjel több ukrán fejlesztésű fegyver, köztük a Flamingo bevetésével mértek nagy hatótávolságú csapásokat orosz célpontokra a Krím és Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló területein, valamint Oroszországon belül - írja a Kyiv Independent.

A kombinált hadműveletben több hazai fejlesztésű ukrán fegyvert is alkalmaztak, köztük a Flamingo és a Bars rakétát, valamint Ljutyij (ukránul "dühös") típusú drónokat. A védelmi erők beszámolója szerint "több tucat" célpontot vettek támadás alá.

A Flamingo ukrán gyártású cirkálórakéta (robotrepülőgép), amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban az egyik legsikeresebb hazai fejlesztésnek nevezett.

A hivatalos adatok alapján a Flamingo 

  • 900 km/órás sebességre képes,
  • 3000 kilométeres hatótávolsággal rendlekezik,
  • és maximum 1150 kilogrammos, azaz akár több mint 1 tonnás robbanófejjel szerelhető fel.

Az éjjel robbanásokat jelentettek az oroszországi Orjol városában. Helyi Telegram-csatornák erős detonációkról és lakóövezetekbe hulló törmelékről tettek közzé felvételeket, és a közösségi médiában arról terjednek nem megerősített információk, hogy Orjolt (is) támadhatta a Flamingo. Sérültekről nem érkezett hír.

Továbbá az orosz megszállás alatt lévő Krímben találat ért egy olajtároló létesítményt, egy helikopterleszállót, drónok tárolására és előkészítésére szolgáló helyszíneket, valamint egy légvédelmi radarállomást is.

Zaporizzsja területén az ukrán erők egy Bergyanszk melletti olajraktárat, továbbá az orosz 5. összfegyvernemi hadosztály és a 127. gépesített lövészhadosztály előretolt parancsnoki pontjait vették célba. Oroszország területén is több objektum megsérült, a kárfelmérés folyamatban van.

Miközben Zelenszkij augusztusban a Flamingót kiemelkedően sikeres ukrán rakétaként említette,

a hazai cirkálórakétát gyártó Fire Point vállalatot ellentmondások övezik.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) vizsgálatot folytat a cégnél, mert felmerült a gyanú túlárazott alkatrészek és a leszállított drónok darabszámának eltérő feltüntetése kapcsán. A haditechnikai gyártás háborús titok, ami megnehezíti a pénzmozgások független ellenőrzését. A Fire Point megerősítette a vizsgálat tényét, de tagadta a vádakat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

