Lépett az Európai Bizottság: vizsgálat indul az amerikai technológiai óriás ellen

Az Európai Bizottság hivatalos vizsgálatot kezdeményezett a Google ellen, annak felderítése érdekében, hogy a lenépszerűbb internetes keresőmotor méltányos, észszerű és megkülönböztetésmentes feltételeket alkalmaz-e a médiakiadók weboldalaival szemben, amely az amerikai technológiai óriás számára kötelező lenne, a tavaly élesedett digitális piacokról szóló (DMA) jogszabály értelmében.

A Bizottság nyomonkövetési munkája arra utaló jeleket tárt fel, hogy a Google a „webhely hírnevével való visszaélésre vonatkozó politikája” alapján lefokozza a hírmédia és más kiadók weboldalait és tartalmait a Google keresési eredményeiben, amennyiben ezek a weboldalak kereskedelmi partnerektől származó tartalmakat tartalmaznak

- írja az Európai Bizottság a hivatalos közleményében.

A Google álláspontja szerint az idézett irányelveket azért alkalmazza, hogy fellépjen az internetes rangsorolást állítólag manipuláló módszerek ellen.

A Bizottság kiemelte, hogy a bejelentett vizsgálat megkezdése még nem jelent egyet a meg nem felelés megállapításával, "csupán azt jelzi, hogy a Bizottság folytatni fogja az ügy vizsgálatát." A közlemény szerint a Bizottság törekedni fog arra, hogy a vizsgálatot az eljárás megindításától számított 12 hónapon belül lezárja.

A vizsgálatot az Európai Bizottság a tavaly hatályba lépett DMA jogszabály értelmében indította el.

Ennek értelmében az Alphabet tulajdonában álló Google Search "alapvető platformszolgáltatásnak" minősül, így a keresőmotornak a jogszabály összes kötelezettségének eleget kell tennie.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

