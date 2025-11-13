Szlovákiában terjeszkedik Mészáros Lőrinc cége

A Mészáros Csoport tagvállalata vásárolta meg a szlovák Doprastav a.s. építőipari cég többségi részvénypakettjét és 12 leányvállalatát – jelentette be közleményében a magyar holding. Mészáros Lőrinc cége így már nemcsak itthon, hanem Horvátországban, Romániában, Németországban, Bosznia-Hercegovinában, és most már Szlovákiában is jelen van.

A szlovák építőipari vállalatot közvetlenül a Mészáros Csoport tagja, a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. vette meg, növelve piaci jelenlétét a közép-kelet-európai régióban.

Az új tulajdonos által kijelölt tisztségviselőket a közgyűlés megválasztotta, a hivatalos kinevezésük folyamatban van. Ezt követően a vállalat irányítása egységes struktúrában folytatódik – írja a közlemény.

Az 1953-ban alapított Doprastav Szlovákia egyik legmeghatározóbb építőipari vállalata. A vállalat közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott, több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat.

Címlapkép forrása: Portfolio