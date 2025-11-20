Súlyos problémák a német autóóriásnál: négy kulcsüzem sem teljesíti a költségcélokat

A Handelsblattnak nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint a wolfsburgi, emdeni, zwickaui és hannoveri üzemek
tartósan a tervezett kihasználtság alatt működnek.
Ez azzal fenyeget, hogy nem teljesítik a belső költség- és hatékonysági célokat. Egy bennfentes úgy fogalmazott:
Jelenleg nem érik el a gyári költségcélokat.
Hozzátette, érzékeny kérdésről van szó, mert ez közvetlenül befolyásolja, mely üzemek milyen modellek gyártását kapják a jövőben.
Bár a márka az első kilenc hónapban a tavalyi évhez képest növelni tudta az eladásokat mind a belső égésű, mind az elektromos autók piacán, ez a bővülés továbbra sem elég a tervezett volumen eléréséhez. Nemrég műszakokat töröltek Zwickauban és Emdenben, Hannoverben pedig időnként egy műszakra szorították vissza a termelést. Wolfsburg is elmarad a korábban kitűzött mérőszámoktól, noha a megrendelésállomány továbbra is magas.
A wolfsburgi főüzemben az egyik fő akadály az üzemcsarnokok elavult gépparkja. A legutóbbi üzemi tanácsi ülésen Daniela Cavallo, a konszern üzemi tanácsának vezetője bírálta a wolfsburgi körülményeket:
Nincs annál rosszabb, mint amikor valakit plusz műszakra osztanak be, aztán nem tud dolgozni, mert a gépek és berendezések meghibásodnak.
Ennek következményeként a négy kulcshelyszín idén várhatóan nem teljesíti a belső gyári költségcélokat. Ez kényes helyzet, mivel ezek alapján dől el jövőre, hogy a német üzemek mely modellek gyártását kapják.
Az értesülések ellenére a vállalat a Handelsblatt megkeresésre hangsúlyozta: a Volkswagen márka három gyárában – Wolfsburgban, Zwickauban és Emdenben – a gyári költségek már közel 30 százalékkal csökkentek. Hozzátette, a "megállapodott intézkedések következetes végrehajtásával" 2026 végéig pályán vannak a közösen kitűzött gyári költségcélok elérésére. Aktuális célértékeket nem kommentált.
A költségcélok szorosan kapcsolódnak ahhoz a kulcsfontosságú megállapodáshoz, amelyet a menedzsment 2024 végén kötött az IG Metall szakszervezettel. A megállapodás az átfogó létszámleépítés és a megújított foglalkoztatás-biztonság mellett hosszú távú perspektívát vázolt a német üzemek számára. Akkor úgy döntöttek, hogy egyelőre valamennyi német VW-gyár megmarad; ennek érdekében több mint 700 ezer darabbal csökkentették a kapacitást. Üzemenként mérhető gyári költségcélokat határoztak meg, amelyeket 2026 végéig kell teljesíteni, a teljesülést pedig negyedévente vizsgálják felül.
Források szerint jelenleg mind a négy kulcsüzem a cél alatt teljesít.
Zwickauban a legkedvezőbb a helyzet, ám a következő hónapok ott is nehezek lehetnek, mert a jövő évi termékbevezetések várhatóan visszafogják a kibocsátást. A következő negyedévek döntő jelentőségűek:
Ha a célok nem teljesülnek, és nem tudunk versenyképes autókat építeni, ezeknek az üzemeknek a jövője továbbra is kérdéses
– mondta korábban egy magas rangú VW-vezető a Handelsblattnak. Ez a gyártósorok kiosztásának felülvizsgálatát vagy módosítását is jelentheti.
Az üzembezárások kérdése is ismét előkerülhet, noha ilyen egyeztetések jelenleg nincsenek napirenden – hangsúlyozzák Wolfsburgban. A döntő tényező a jövő évi teljesítmény lesz, az első eredmények azonban visszafogottak.
A szerkezeti költségnyomás továbbra is magas a Volkswagennél. Autót gyártani sehol sem drágább, mint Németországban, ami minden hazai gyártó globális versenyképességét nehezíti. A német autógyártók összevetése ugyanakkor azt mutatja, hogy a VW-csoportnál volt a közelmúltban a legmagasabb a bérköltség. Az adatok szerint a Volkswagen 2024-ben árbevételének 15,3 százalékát fordította dolgozóira – a gyártósortól az adminisztrációig. Összehasonlításképp a BMW-nél, a Mercedes-Benznél és a Porschénál is 10,6 és 12,8 százalék között alakult ez az arány, míg az Opel anyavállalatánál, a Stellantisnál alig 11 százalék volt.
