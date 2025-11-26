  • Megjelenítés
Így veszi el az AI a call centeresek munkáját: 1800 állás szűnhet meg a biztosítónál
Így veszi el az AI a call centeresek munkáját: 1800 állás szűnhet meg a biztosítónál

Portfolio
A német Allianz 12–18 hónap alatt 1500–1800 munkahelyet szüntethet meg az Allianz Partners utasbiztosítási tevékenységén belül, elsősorban a call centerekben — értesült a Reuters.

A leépítések oka, hogy a mesterséges intelligencia egyre több manuális folyamatot vált ki — mondta a hírügynökségnek egy, a tervekre rálátó forrás.

Az Allianz Partnersnél 22 600-an dolgoznak, közülük nagyjából 14 000-en telefonon kezelik az ügyfélmegkereséseket és a kárigényeket,

e létszám több mint 10%-ára rúgó alkalmazotti állományt érinthet tehát a döntés.

15 százalékkal nőtt az Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége, felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat, és javította a társaság idei kilátásait is. Az eredményt a vagyon- és kárbiztosítási üzletág erős teljesítménye és az alacsony természeti katasztrófakárok támogatták. Részletek:

