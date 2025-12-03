  • Megjelenítés
Saját trükkjükkel cselezték volna ki az oroszok az ukrán katonákat - Nem úgy sült el, ahogy várták
Globál

Saját trükkjükkel cselezték volna ki az oroszok az ukrán katonákat - Nem úgy sült el, ahogy várták

Portfolio
A háború lassan négy éve alatt az orosz és az ukrán fegyveres erők is újabbnál újabb trükkökkel álltak elő az FPV drónok hatékonyságának növelése, vagy éppen az ellenük való védekezés érdekében. Az ukrán drónpilóták egy ideje már alkalmazzák azt a taktikát, amit most az oroszok kipróbáltak, kevesebb sikerrel.

Néhány hónapja már fel- feltűnnek azok a videók, amelyeken az ukrán drónpilóták új taktikája látható működés közben. az ötlet rettentő egyszerű:

a filléres FPV drónokkal az orosz járművek által használt utak mentén bújnak el, általában az aljnövényzet takarását kihasználva,

majd amikor a célpont elhalad mellettük, villámgyorsan utána erednek.

Valószínűleg az orosz katonák is valami hasonló trükköt akartak bemutatni, több drónt is leparkoltak a front közelében, az ukránok viszont kiszúrták a trükköt.

A felvételen jól látható, hogy az ukrán drónok legalább négy rejtőzködő orosz madárra ejtenek gránátokat. Az FPV drónok nem túl masszív szerkezete miatt egészen biztos, hogy mind a négy fegyver használhatatlanná vált, bár meg kell jegyezni, hogy kifejezetten olcsó fegyverek estek áldozatul az akciónak.

Címlapkép forrása: Khrystyna Lutsyk/Global Images Ukraine via Getty Images

