A határtól több száz kilométerre vált nappallá az éjszaka Oroszországban - Ismét lecsaptak Magyar Madarai

December 3-án éjszaka feltételezett ukrán dróncsapások következtében

tűz ütött ki egy olajdepóban Oroszország Tambov régiójában, valamint üzemanyagtartályok sérültek meg a Voronyezs régióban

- közölték a helyi hatóságok.

Jevgenyij Perviszov, Tambov régió kormányzója elmondta, hogy egy drón roncsai zuhantak a Dmitrijevka településen található olajraktárra, ami tüzet okozott. Az Astra Telegram-csatorna szerint a támadás célpontja a Nikiforovszkaja olajraktár volt.

Az orosz hatóságok az olaj és földgázdepókat érő támadások után lényegében kivétel nélkül arról nyilatkoznak, hogy lelőtték az összes drónt, csak a törmelék éppen a célpontba csapódott. A valóságban jó eséllyel kevésbé sikeres az orosz légvédelem.

A kormányzó nem számolt be személyi sérülésről, és közölte, hogy tűzoltókat és rendvédelmi tisztviselőket vezényeltek a helyszínre. További részleteket nem osztott meg.

Bár Perviszov az ukrán erőknek tulajdonította a támadást, az ukrán hadsereg nem kommentálta az incidenst.

Ukrán és orosz Telegram-csatornák olyan felvételeket terjesztettek, amelyek állítólag a robbanást és a tüzet mutatják, de ezeket a képeket nem lehetett független forrásból ellenőrizni.

Russian Telegram channels report a drone attack on oil depots in Tambov and Voronezh regions of Russia last night.In Tambov, the airspace was closed for almost the entire night. The "Cover" emergency airspace-closure protocol was also activated at airports in Russia's Oryol,… pic.twitter.com/Dp5VyUtg4M https://t.co/Dp5VyUtg4M — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 3, 2025

Alekszandr Guszev, a Voronyezs régió kormányzója közölte, hogy négy drónt észleltek és semmisítettek meg a régió két körzetében. Hozzátette, hogy az egyik területen több üzemanyagtartály "enyhén megsérült". Személyi sérülésről vagy tűzről nem érkezett jelentés.

Ukrajna rendszeresen célba veszi az oroszországi olajlétesítményeket, hogy megzavarja Moszkva katonai logisztikáját és ellátási vonalait, valamint a Kreml háborús erőfeszítéseit finanszírozó egyik kulcsfontosságú bevételi forrást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images