Ukrán hírszerzés: szétszedték az oroszok rettegett Iszkander-M rakétáját – Őket is meglepte, mit találtak benne
Ukrán hírszerzés: szétszedték az oroszok rettegett Iszkander-M rakétáját – Őket is meglepte, mit találtak benne

Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) részletes jelentést tett közzé az orosz Iszkander-M ballisztikus rakéták gyártási hálózatáról, amelyben közel 50 érintett vállalatot azonosítottak, köztük több mint egy tucat olyat, amely még nem áll nyugati szankciók alatt - közölte a Kyiv Post.

A War & Sanctions portálon közzétett jelentés tartalmazza a 9M723 rakéta teljes szerkezeti vázlatát és a gyártásban résztvevő vállalatok interaktív adatbázisát. A GUR szerint a rakéta fő kivitelezője az orosz állami tulajdonú „Gépgyártási Tervezőiroda”, míg az összeszerelés a votkinszki üzemben történik - mindkettő már szankciók alatt áll az Egyesült Államok, az Európai Unió és más országok részéről.

A hírszerzés rámutatott, hogy a 49 érintett vállalat közül 13 továbbra sem áll szankciók alatt, annak ellenére, hogy közvetlenül hozzájárulnak az ukrán városok civil célpontjai ellen bevetett fegyverek gyártásához. Ezek között szerepel a Morozov üzem, amely szilárd üzemanyagtöltetet gyárt az Iszkander hajtóműveihez; a PSB-Technologies és a Pantes, amelyek áramköri lapokat gyártanak a „Kometa” modulhoz; valamint a Szerpuhovi Metaliszt üzem, amely gyorsulásmérőket készít a rakéta inerciális navigációs rendszeréhez.

Az ukrán hírszerzés figyelmeztetett, hogy az orosz rakétagyártás és annak globális elterjedése nemcsak Ukrajna számára jelent fenyegetést. A szolgálat megjegyezte, hogy Moszkva már segített Észak-Koreának KN-23 és KN-24 rakétarendszerei korszerűsítésében, és ezt az együttműködést más tekintélyelvű államokra is kiterjesztheti. A War & Sanctions platform jelenleg több mint 5200 külföldi gyártású alkatrészt azonosított 181 típusú orosz fegyverben, 12 interaktív diagramot tartalmaz orosz és iráni fegyverrendszerekről, valamint több mint 280 gyártásban résztvevő vállalatot sorol fel.

A fegyverek, amelyeket Oroszország ma Ukrajna ellen használ, holnap más államok ellen is bevethetők

- figyelmeztetett a GUR, összehangolt nyugati fellépést, erősebb szankciókat és Ukrajna folyamatos támogatását sürgetve az agresszor megállítása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Ivan Samoilov /Gwara Media/Global Images Ukraine via Getty Images

