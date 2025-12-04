Hadjáratra készül az EU a WhatsApp ellen a mesterséges intelligencia miatt

Brüsszel a WhatsAppba integrált "Meta AI" miatt indítana eljárást, a Big Tech elleni új uniós fellépés részeként – közölték a lapnak nyilatkozó illetékesek. Két tisztviselő szerint a Bizottság már az év elején előkészítette a vizsgálat megnyitását, amely azt térképezné fel, miként építette be a kaliforniai cég az AI-megoldást a népszerű üzenetküldő alkalmazásba. A hivatal napokon belül bejelentheti a lépést, bár az időzítés még változhat.
Az eljárás a hagyományos uniós versenyjogi szabályok szerint zajlana, nem pedig a digitális piacokat célzó, mérföldkőnek számító Digital Markets Act (DMA) alapján, amelyet a Trump-kormányzat különösen élesen bírált.
A Meta márciusban vezette be az AI-funkciót a WhatsApp európai verziójában, miután korábban a régió "összetett szabályozási rendszere" miatt halasztotta a rajtot. A szolgáltatás csevegésen belüli AI-asszisztensként működik, amely javaslatokat és kiegészítő szövegeket ajánl az üzenetekhez.
Olaszország versenyhatósága már vizsgálja, visszaélt-e a Meta erőfölényével azzal, hogy a felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül integrálta az MI-t a WhatsAppba.
A múlt hónapban a hatóságok kiterjesztették az eljárást a WhatsApp Business üzenetküldési szolgáltatás új feltételeire és az új AI-funkciókra is, arra hivatkozva, hogy a változások "korlátozhatják a termelést, a piaci hozzáférést vagy a technikai fejlődést az AI-chatbotok piacán".
A Meta szóvivője nem kommentálta a készülő uniós eljárást. Az olasz ügy kapcsán egy korábbi nyilatkozatra utalt, amelyet a vállalat "megalapozatlannak" nevezett.
A legutóbbi frissítés nincs hatással a több tízezer olyan vállalkozásra, amely ügyfélszolgálatot nyújt és releváns értesítéseket küld, és nem érinti azokat a cégeket sem, amelyek az általuk választott AI-asszisztenst használják az ügyfeleikkel folytatott beszélgetésekhez
– közölte a Meta.
A Bizottság a közelmúltban a DMA alapján eljárást indított az Alphabet ellen a híroldalak keresési rangsorolása, valamint az Amazon és a Microsoft ellen a felhőszolgáltatások ügyében. A testület hangsúlyozta, hogy a washingtoni megtorlás kockázata és az Egyesült Államokból érkező rendszeres bírálatok ellenére is érvényt fog szerezni a digitális szabályozásnak.
A Meta vezetője, Mark Zuckerberg a Trump-kormányzatnál lobbizott az általa terhesnek tartott uniós előírások enyhítése érdekében, amelyek szerinte az EU-t az Egyesült Államok és Kína mögé sorolnák az AI-versenyben. Donald Trump elnök és alelnöke, JD Vance szintén felszólalt az amerikai technológiai óriásokat célzó szabályok ellen, miután találkoztak Zuckerberggel és lobbistáival. A múlt hónapban Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter brüsszeli látogatásán azt mondta, hogy az EU-nak lazítania kellene technológiai szabályozásán.
A lépés néhány héttel azután jöhet, hogy a Meta megnyert egy, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) által indított versenyjogi pert. Az ügy a vállalatot a WhatsApp és az Instagram felvásárlásának visszafordítására kényszerítette volna. Az amerikai bíró kimondta, hogy a cég nem bír monopólerővel, mivel olyan szolgáltatásokkal versenyez, mint a Google YouTube-ja és a ByteDance TikTokja.
