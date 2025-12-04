Szépen csendben teljesen visszacsinálnák a brexitet, a küszöb alatt visszafolynának a britek az EU-ba

Keir Starmer brit miniszterelnök ígéretet tett a Brexit okozta gazdasági problémák orvoslására, és két beszédben is szorosabb kapcsolatokat sürgetett az Európai Unióval. Emellett az EU-ügyekért felelős Nick Thomas-Symondst a kormány tagjává léptette elő.

Folyamatosan közelednünk kell az EU-hoz, és felnőtt módon el kell fogadnunk, hogy ez kompromisszumokat igényel

– jelentette ki Starmer hétfőn, miután a brit költségvetésben nyilvánosságra hozták az ország borús növekedési kilátásait.

Az európai vezetők azonban már most is tele vannak feladatokkal:

az orosz-ukrán háború lezárásán és saját gazdasági kihívásaikon dolgoznak. Emellett szkeptikusak azzal kapcsolatban, mennyi mozgástere van valójában a brit kormányfőnek a brexit legalább részleges visszacsinálásához.

Starmer politikai határvonalai - nincs vámunió, nincs egységes piac, nincs visszatérés a szabad mozgáshoz - továbbra is érvényben vannak, és a miniszterek hangsúlyozzák, hogy a teljes EU-tagság visszaállítása nincs napirenden.

A brit kormány EU-val kapcsolatos "reset" programja sem halad zökkenőmentesen.

Az EU SAFE fegyverkezési hitelrendszeréhez való csatlakozási kísérlet a múlt héten kudarcba fulladt, miután a felek nem tudtak megegyezni a brit hozzájárulás mértékéről.

„A »mennyit fizessen az Egyesült Királyság?« kérdés gyakorlatilag minden reset-téma tényleges megvalósítását lassítja” – nyilatkozta egy EU-diplomata, aki nem volt felhatalmazva arra, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen.

A szorosabb kapcsolatokról szóló londoni retorika ellenére a jövő évre tervezett EU-UK csúcstalálkozó időpontját még nem tűzték ki.

Senki sem beszél még a következő csúcstalálkozóról. Nem mondom, hogy nem fog megtörténni, csak akarat és kapacitás kérdése

– mondta egy másik EU-diplomata a lapnak.

Starmer számára problémát jelent, hogy a jelenlegi EU-kapcsolatépítési terve valószínűleg nem lesz jelentős hatással a brit gazdasági növekedésre. A Centre for European Reform közgazdászai szerint a kormány reset csomagja - ha teljes egészében megvalósul – a GDP 0,3-0,7 százalékát teheti ki egy évtized alatt.

Ezzel szemben a Bank of England és a Stanford Egyetem kutatói szerint a brexit gazdasági hatása akár a GDP 8 százalékát is elérheti hasonló időtávon.

„Feltűnő, milyen gyakran panaszkodik a pénzügyminiszter és a miniszterelnök a brexit költségeiről, anélkül, hogy javaslatot tennének a jelenlegi helyzet megváltoztatására” – mondta Joël Reland, a UK In A Changing Europe kutatója.

A brit kormány egyik tisztviselője hangsúlyozta, hogy a Munkáspárt határvonalai továbbra is érvényben vannak, de hozzátette: "Úgy gondoljuk, még nem értük el ezeket a határvonalakat."

A Munkáspárt korábbi vonakodása a Brexitről való beszédtől abból a félelemből fakadt, hogy felzaklatja a kilépéspárti ingadozó szavazókat. Ez a nyár folyamán kezdett megváltozni, amikor Thomas-Symonds, a reset végrehajtásáért felelős miniszter, egy jobboldali magazin által szervezett beszédben támadást indított.

Rachel Reeves pénzügyminiszter a Munkáspárt liverpooli konferenciáján a határokon átnyúló mobilitás javításának gazdasági előnyeiről beszélt, majd a nehéz költségvetés előtt tovább ment, és elítélte a „kaotikus brexit” hatásait.

Bár az új retorikát még nem támasztja alá politikai irányváltás, vannak jelek arra, hogy Starmer néhány közeli szövetségese nagyobb léptékben kezd gondolkodni. A költségvetés előtt állítólag felmerült az EU vámunióhoz való újracsatlakozás lehetősége, de ezt elutasította a londoni kabinet.

„Ha a fő célod állítólag a növekedés, akkor ez az egyik legkönnyebb emelő, amit meghúzhatsz. A legtöbb közgazdász egyetértene – a politika az, ami megakadályozza” – mondta egy kormányzati beszélgetéseket ismerő személy.

Ha Starmer a vámunióhoz való újracsatlakozás mellett döntene, a diplomaták szerint ez sem jelentene gyors megoldást a brit miniszterelnök számára. "Időbe telne. Csak gondolj arra, milyen lassú volt eddig az előrehaladás az SPS, ETS és Erasmus ügyében" - mondta az egyik diplomata.

