Szépen csendben teljesen visszacsinálnák a brexitet, a küszöb alatt visszafolynának a britek az EU-ba

Keir Starmer brit miniszterelnök ígéretet tett a Brexit okozta gazdasági problémák orvoslására, és két beszédben is szorosabb kapcsolatokat sürgetett az Európai Unióval. Emellett az EU-ügyekért felelős Nick Thomas-Symondst a kormány tagjává léptette elő.
Folyamatosan közelednünk kell az EU-hoz, és felnőtt módon el kell fogadnunk, hogy ez kompromisszumokat igényel
– jelentette ki Starmer hétfőn, miután a brit költségvetésben nyilvánosságra hozták az ország borús növekedési kilátásait.
Az európai vezetők azonban már most is tele vannak feladatokkal:
az orosz-ukrán háború lezárásán és saját gazdasági kihívásaikon dolgoznak. Emellett szkeptikusak azzal kapcsolatban, mennyi mozgástere van valójában a brit kormányfőnek a brexit legalább részleges visszacsinálásához.
Starmer politikai határvonalai - nincs vámunió, nincs egységes piac, nincs visszatérés a szabad mozgáshoz - továbbra is érvényben vannak, és a miniszterek hangsúlyozzák, hogy a teljes EU-tagság visszaállítása nincs napirenden.
A brit kormány EU-val kapcsolatos "reset" programja sem halad zökkenőmentesen.
Az EU SAFE fegyverkezési hitelrendszeréhez való csatlakozási kísérlet a múlt héten kudarcba fulladt, miután a felek nem tudtak megegyezni a brit hozzájárulás mértékéről.
„A »mennyit fizessen az Egyesült Királyság?« kérdés gyakorlatilag minden reset-téma tényleges megvalósítását lassítja” – nyilatkozta egy EU-diplomata, aki nem volt felhatalmazva arra, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen.
A szorosabb kapcsolatokról szóló londoni retorika ellenére a jövő évre tervezett EU-UK csúcstalálkozó időpontját még nem tűzték ki.
Senki sem beszél még a következő csúcstalálkozóról. Nem mondom, hogy nem fog megtörténni, csak akarat és kapacitás kérdése
– mondta egy másik EU-diplomata a lapnak.
Starmer számára problémát jelent, hogy a jelenlegi EU-kapcsolatépítési terve valószínűleg nem lesz jelentős hatással a brit gazdasági növekedésre. A Centre for European Reform közgazdászai szerint a kormány reset csomagja - ha teljes egészében megvalósul – a GDP 0,3-0,7 százalékát teheti ki egy évtized alatt.
Ezzel szemben a Bank of England és a Stanford Egyetem kutatói szerint a brexit gazdasági hatása akár a GDP 8 százalékát is elérheti hasonló időtávon.
„Feltűnő, milyen gyakran panaszkodik a pénzügyminiszter és a miniszterelnök a brexit költségeiről, anélkül, hogy javaslatot tennének a jelenlegi helyzet megváltoztatására” – mondta Joël Reland, a UK In A Changing Europe kutatója.
A brit kormány egyik tisztviselője hangsúlyozta, hogy a Munkáspárt határvonalai továbbra is érvényben vannak, de hozzátette: "Úgy gondoljuk, még nem értük el ezeket a határvonalakat."
A Munkáspárt korábbi vonakodása a Brexitről való beszédtől abból a félelemből fakadt, hogy felzaklatja a kilépéspárti ingadozó szavazókat. Ez a nyár folyamán kezdett megváltozni, amikor Thomas-Symonds, a reset végrehajtásáért felelős miniszter, egy jobboldali magazin által szervezett beszédben támadást indított.
Rachel Reeves pénzügyminiszter a Munkáspárt liverpooli konferenciáján a határokon átnyúló mobilitás javításának gazdasági előnyeiről beszélt, majd a nehéz költségvetés előtt tovább ment, és elítélte a „kaotikus brexit” hatásait.
Bár az új retorikát még nem támasztja alá politikai irányváltás, vannak jelek arra, hogy Starmer néhány közeli szövetségese nagyobb léptékben kezd gondolkodni. A költségvetés előtt állítólag felmerült az EU vámunióhoz való újracsatlakozás lehetősége, de ezt elutasította a londoni kabinet.
„Ha a fő célod állítólag a növekedés, akkor ez az egyik legkönnyebb emelő, amit meghúzhatsz. A legtöbb közgazdász egyetértene – a politika az, ami megakadályozza” – mondta egy kormányzati beszélgetéseket ismerő személy.
Ha Starmer a vámunióhoz való újracsatlakozás mellett döntene, a diplomaták szerint ez sem jelentene gyors megoldást a brit miniszterelnök számára. "Időbe telne. Csak gondolj arra, milyen lassú volt eddig az előrehaladás az SPS, ETS és Erasmus ügyében" - mondta az egyik diplomata.
Címlapkép forrása: Portfolio
Csúszhat az EU-s döntés az autóipar sorsának megpecsételéséről
Eredetileg jövő héten lenne a fontos bejelentés.
Oroszország legerősebb szövetségesétől kér segítséget Európa: állítsátok meg Putyin háborúját!
Különleges találkozó lesz.
Orbán Viktor is bejelentette a minimálbér-emelést
11, illetve 7%-os lesz a legkisebb keresetek emelkedése.
Hatalmas lehetőségeket lát Indiában a legnagyobb orosz bank
Putyin Új-Delhibe utazik, felpörgetnék a külkereskedelmet.
Beindult a Morgan Stanley piaca, erős évre számít a bank
A bankszektorban is felpöröghetnek az összeolvadások.
Akkora bajban van az EU, hogy feláldoznák az élhető világot egy maroknyi fémért
A nyersanyagéhség miatt omlik le a kártyavár.
Újabb népszerű termékek mentek össze a boltokban
Mutatjuk a friss bejelentéseket.
Készül a végső ultimátum Putyin barátjának: luxusban élheti le életét, ha azonnal elmenekül, vagy megindulnak a bombázók
Irány Katar! - Ez lesz Trump végső ajánlata.
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!