Kéthónapos rekordot döntött az euró, a forint számára fontos fordulat jöhet
A forint csütörtök reggel is viszonylag szűk sávban mozog a dollárral és az euróval szemben. A dollár továbbra is a hároméves forintcsúcshoz közeli tartományban van, miután az elmúlt három napban – kisebb megingásokkal – de erősödni tudott az amerikai deviza általános gyengülése miatt.
Az árfolyam hajnalban már 327 fölé is felment, ahonnan a forint csak 326,85 környékére tudott csak visszakorrigálni.
Az euró/forint árfolyam 381 körül ingadozik, továbbra is közel a két éve nem látott szintekhez.
A globális piacokat továbbra is az határozza meg, hogy a Federal Reserve jövő heti ülésére egyre biztosabban az újabb kamatcsökkentést. A gyengébb amerikai makroadatok után a határidős piac szinte kész tényként számol a negyedpontos vágással, miközben a dollárindex ismét öthetes mélypont közelében jár. A dollár gyengülését erősíti az a piaci feltevés is, hogy Kevin Hassett válthatja Jerome Powell-t a Fed élén, és ez a monetáris politika további lazításának irányába mutathat.
Az euró ennek hatására erős maradt, és az EUR/USD árfolyam a hét közepén áttört egy fontos ellenállási szintet, mostanra pedig közel kéthónapos csúcsra ment fel 1,167-ig.
A forint szempontjából ez kedvező környezetet jelent, mivel a dollár gyengülése mindkét fő devizapárban visszafogja az árfolyam-emelkedést.
A japán jen mozgását az elmúlt napokban az határozta meg, hogy Kihara Josimasa, a kormány kabinetfőnöke a szokásosnál erősebb figyelmeztetést adott ki a gyors árfolyam-gyengülés miatt. A tokiói vezetés szerint a legutóbbi leértékelődés „egyoldalú és túl gyors” volt, ami jellemzően a piac felé küldött előzetes jelzés a fokozott figyelésről vagy akár intervencióról. A kommentárok átmeneti korrekciót hoztak a jennél, amely 156 felett is járt az elmúlt napokban a dollárral szemben, most pedig 155,4-nél jár a kurzus.
Az angol font már másfél hónapos csúcson is járt az amerikai dollárral szemben, és csütörtökön is ennek közelében, 1,334-nél kezdi a napot.
A fontos tartalékdevizát, a svájci frankot is érdemes figyelni, amely pár kéthetes csúcsok közelében mozog, nem volt akkora nyertese a dollárgyengülésnek és a jen szenvedésének, mint az euró. Az árfolyam most 1,247-1,25 között mozog.
A Magyarországról ma reggel két adat fontos is érkezik:
- a KSH októberi kiskereskedelmi statisztikája
- és az MNB biztosítói prudenciális jelentése.
Ezek jellemzően korlátozott árfolyamhatással járnak, de alakíthatják a hazai gazdasági nemzetközi megítélést. Külföldről az euróövezeti kiskereskedelmi adat 11 órakor érkezik, ami az euró rövid távú mozgását befolyásolhatja.
A nap további részében az lesz a fő kérdés, hogy a dollár gyengülése folytatódik-e, ami a forint számára is változatlanul kedvező környezetet biztosítana a hét utolsó kereskedési napjaira.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyon szenved az Európai Unió, csak nem azért, amit eddig hittünk
Az Európai Unió gazdasága 2025-ben mérsékelt ütemű növekedést mutat a közelmúltbeli sokkok – a pandémia és az energiaválság – után. Az ellenállóképességet viszont az mutatja, hogy a munkanélküliség több évtizedes mélyponton maradt még mindig, a legtöbb tagállam már elérte a járvány előtti kibocsátási szintjét. Ugyanakkor az Európai Bizottság friss makrogazdasági jelentése (European Macroeconomic Report, EMR) szerint továbbra is jelentős kihívások terhelik a kontinens kilátásait. Az infláció a korábbi csúcsokról mérséklődik, de egyes országokban – köztük Magyarországon – még mindig makacsul magas. Emellett a termelékenység erőtlen javulása és a tartósan drága energiaköltségek visszafogják az európai vállalatok versenyképességét, ami hosszú távon visszafoghatja a növekedést.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Készül a végső ultimátum Putyin barátjának: luxusban élheti le életét, ha azonnal elmenekül, vagy megindulnak a bombázók
Irány Katar! - Ez lesz Trump végső ajánlata.
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Riasztották a védelmi erőket.
Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”
"Nem tudom megmondani, mi lesz most."
Nagyon szenved az Európai Unió, csak nem azért, amit eddig hittünk
Máshol látszódnak a válságtünetek, mint ahol mindenki nézi.
Bejelentették a NATO–Oroszország Tanács megszűnését – Medvegyev kapva kapott az alkalmon
Menetrend szerint érkezett a volt orosz elnök fenyegetése.
Kiszivárgott: Trump az Nvidia vezérével tárgyalt
Az exportellenőrzések témájában egyeztettek.
Fokozódik a rejtély a pórul járt Sea Baby körül: az ukrán titkosszolgálat tagadja a NATO-tagország állítását
Románia szerint felrobbantottak egy ukrán gyártmányú tengeri drónt.
Vége egy korszaknak: új tulajdonoshoz kerül ez a boltlánc Magyarországon is
Hamarosan indul az üzletek átépítése.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!