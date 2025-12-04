  • Megjelenítés
Váratlan üzenetet küldött Putyin Európának: tárgyalni akar az orosz elnök, ideje békét kötni
Váratlan üzenetet küldött Putyin Európának: tárgyalni akar az orosz elnök, ideje békét kötni

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Európának az ukrajnai békerendezés előmozdítására kellene törekednie, nem pedig annak akadályozására – közölte csütörtökön a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz államfő azt mondta, szerinte az európai országoknak "konstruktív szerepet kellene vállalniuk" az ukrajnai konfliktus rendezésében.

Európának be kell kapcsolódnia a békefolyamatba,

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszeresen azt kommunikálja: Oroszország békét szeretne, valójában az európai vezetők akarják a háború elhúzódását, ami abból látszik, hogy arra "kényszerítik" Ukrajnát, hogy ne fogadja el a súlyos területvesztéssel és a haderő jelentős meggyengülésével járó orosz "békeajánlatot."

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

