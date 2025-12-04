  • Megjelenítés
Az OTP Alapkezelő lett az egyik hazai tőzsdei cég nagytulajdonosa
Befektetés

Az OTP Alapkezelő lett az egyik hazai tőzsdei cég nagytulajdonosa

Portfolio
5 százalék feletti tulajdonrészt szerzett a Shopper Park Plusban az OTP Alapkezelő - derült ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.

A Shopper Park Plus bejelentette, hogy meghatározó intézményi befektető érkezett a részvényesi körébe: az OTP Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok a társaság friss tőkeemeléséhez és másodlagos nyilvános részvénykibocsátásához kapcsolódóan 1,32 millió darab „A” sorozatú törzsrészvényt szereztek,

amivel az OTP Alapkezelő befolyása azonnal átlépte az 5 százalékos jogszabályi küszöböt.

A kibocsátó közlése szerint az OTP Alapkezelő korábban nem rendelkezett szavazati joggal a Shopper Park Plusban, a frissen megszerzett részvénycsomaggal azonban – a többszörös szavazati jogot biztosító „B” sorozatú papírok hatását nem számítva – a szavazati aránya 5,43 százalékra emelkedett. A változás a tőkeemelés keretében kibocsátott új részvények jóváírásának napján, 2025. december 2-án következett be, és ezzel az OTP Alapkezelő átlépte a tőkepiaci törvény vonatkozó részében rögzített, 5 százalékos bejelentési küszöböt.

A társaság közleménye külön felhívja a figyelmet arra, hogy a szavazati jog számítása során nem veszik figyelembe a HU0000198684 ISIN kódú, 0,1 euró névértékű „B” sorozatú részvények szavazattöbbszöröző hatását. Ezek a papírok speciális jogokat biztosítanak: a szavazatsokszorozás csak az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásakor és visszahívásakor érvényesül, vagyis az általános közgyűlési döntések szavazatszámítását nem befolyásolja.

Még több Befektetés

Az Nvidia sem mindenható - Itt az első rés a pajzson

Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás

Nagy kitörés jöhet ennél a kriptónál - Most érdemes figyelni!

A Shopper Park Plus árfolyama idén 3,5 százalékot emelkedett.

YTbelUcF

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új csúcsot döntött a forint este
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán
Megjött a figyelmeztetés: sokkoló összeomlás közeleg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility