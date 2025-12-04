Az OTP Alapkezelő lett az egyik hazai tőzsdei cég nagytulajdonosa

A Shopper Park Plus bejelentette, hogy meghatározó intézményi befektető érkezett a részvényesi körébe: az OTP Alapkezelő és az általa kezelt befektetési alapok a társaság friss tőkeemeléséhez és másodlagos nyilvános részvénykibocsátásához kapcsolódóan 1,32 millió darab „A” sorozatú törzsrészvényt szereztek,

amivel az OTP Alapkezelő befolyása azonnal átlépte az 5 százalékos jogszabályi küszöböt.

A kibocsátó közlése szerint az OTP Alapkezelő korábban nem rendelkezett szavazati joggal a Shopper Park Plusban, a frissen megszerzett részvénycsomaggal azonban – a többszörös szavazati jogot biztosító „B” sorozatú papírok hatását nem számítva – a szavazati aránya 5,43 százalékra emelkedett. A változás a tőkeemelés keretében kibocsátott új részvények jóváírásának napján, 2025. december 2-án következett be, és ezzel az OTP Alapkezelő átlépte a tőkepiaci törvény vonatkozó részében rögzített, 5 százalékos bejelentési küszöböt.

A társaság közleménye külön felhívja a figyelmet arra, hogy a szavazati jog számítása során nem veszik figyelembe a HU0000198684 ISIN kódú, 0,1 euró névértékű „B” sorozatú részvények szavazattöbbszöröző hatását. Ezek a papírok speciális jogokat biztosítanak: a szavazatsokszorozás csak az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásakor és visszahívásakor érvényesül, vagyis az általános közgyűlési döntések szavazatszámítását nem befolyásolja.

A Shopper Park Plus árfolyama idén 3,5 százalékot emelkedett.

