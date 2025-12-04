Oroszország legerősebb szövetségesétől kér segítséget Európa: állítsátok meg Putyin háborúját!

Macron 2017 óta negyedik alkalommal találkozik a kínai elnökkel, a fő téma a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése mellett az orosz-ukrán háború lezárása lesz.

A lap francia politikusi nyilatkozatok alapján arra számít, hogy Macron megkéri majd a kínai elnököt, hogy

állítsa le a katonai célú és kettős felhasználású termékek kereskedelmét Oroszországgal,

gyakoroljon nyomást Moszkvára, hogy állítsák le az Ukrajna elleni inváziót.

Franciaország a közelmúltban kritizálta Kínát azért is, mert úgy látják, látszólag békülékeny kommunikációjuk ellenére segítséget nyújtanak Oroszországnak az ukrajnai háborúban, és azért is, mert úgy gondolják, hogy az európai gazdaság túlzottan függ Kínától.

Címlapkép forrása: Sergey Bobylev / RIA Novosti/Anadolu via Getty Images