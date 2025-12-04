  • Megjelenítés
Oroszország legerősebb szövetségesétől kér segítséget Európa: állítsátok meg Putyin háborúját!
Globál

Oroszország legerősebb szövetségesétől kér segítséget Európa: állítsátok meg Putyin háborúját!

Portfolio
Kínába utazott Emmanuel Macron francia elnök, ahol a kínai-francia együttműködés mellett az orosz-ukrán háború lezárásáról is tárgyalnak majd a vezetők – írta meg a France24.

Macron 2017 óta negyedik alkalommal találkozik a kínai elnökkel, a fő téma a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése mellett az orosz-ukrán háború lezárása lesz.

A lap francia politikusi nyilatkozatok alapján arra számít, hogy Macron megkéri majd a kínai elnököt, hogy

  • állítsa le a katonai célú és kettős felhasználású termékek kereskedelmét Oroszországgal,
  • gyakoroljon nyomást Moszkvára, hogy állítsák le az Ukrajna elleni inváziót.

Franciaország a közelmúltban kritizálta Kínát azért is, mert úgy látják, látszólag békülékeny kommunikációjuk ellenére segítséget nyújtanak Oroszországnak az ukrajnai háborúban, és azért is, mert úgy gondolják, hogy az európai gazdaság túlzottan függ Kínától.

Kapcsolódó cikkünk

Megrekedtek a béketárgyalások, két fontos várost is elértek az oroszok - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Sergey Bobylev / RIA Novosti/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új csúcsot döntött a forint este
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán
Sokasodnak a jelek, hogy egy katonai invázió készül a feszült térségben: már a dátum is megvan
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility