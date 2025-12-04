Botrány: egyszerűen eltűntek a fegyverek az ukrán harci helikopterekről – "Békegalambok lettek a katonai eszközökből"

Az ukrán lap egy nagyon szövevényes történetet tárt fel, melynek lényege, hogy a modernizációra küldött katonai helikopterek fegyverzete lekerült, majd soha nem került vissza a gépekre komplex bürokratikus akadályok miatt. A helyzetet a hatóságok ügyetlen beavatkozása tovább rontotta.
A sztori középpontja két, szovjet gyártmányú Mi-8MT katonai helikopter, illetve egy MS Avia Grade nevű ukrán vállalat. A Mi-8-as egy kifejezetten régi, közepes többcélú katonai helikopter, az orosz és ukrán légierőben is nagy számban használják, viszont mivel a gépek üzemeltetéséhez szükséges szakértelem és alkatrészek elsősorban Oroszországban elérhetők,
az ukránok a gépeket különféle, többnyire külföldi specialisták, alvállalkozók segítségével tudják csak üzemben tartani, modernizálni.
Valamikor a modernizációs folyamat során az egyik (olasz) alvállalkozó leszerelte a helikopterekről a rakétaindító konténereket, illetve a fegyverzetfelfüggesztő szárnycsonkokat, majd úgy kezdte el őket visszaszerelni, hogy ehhez orosz tervrajzok alapján orosz alkatrészeket, orosz szabvány szerint készült eszközöket kezdtek el használni. Az MS Avia Grade vitába keveredett emiatt az alvállalkozóval, nemcsak azért, mert a modernizáció egyik fő célkitűzése az orosz alkatrészektől való függetlenedés lenne, de azért is, mert így az állami megbízás szerződési feltételeit is megszegik és a különféle garancia-mechanizmusok is sérülnek.
Miközben a vita zajlott, az SZBU kiszállt az MS Avia Grade-hez és lefoglalta a helikopterekhez használt fegyvereket, vélhetően az elhúzódó felújítási ütem miatt csalás gyanúja miatt kezdtek el vizsgálódni. Nem sokkal ezután az orosz hadsereg lebombázta a raktárat, ahol a fegyvereket tárolták, de mint kiderült, az SZBU eleve nem teljesítette a biztonságos tároláshoz szükséges követelményeket, így a fegyverzet állagromlása már az orosz csapás előtt bekövetkezett.
Az ügy vége (egyelőre) az lett, hogy visszaküldték az ukrán katonákhoz a félig modernizált katonai helikoptereket – fegyverzet nélkül.
Az UNN megállapítja: a helikopterek harci képessége a bürokratikus akadályok és az SZBU beavatkozása miatt még romlott is a felújítás során, ez a háborús helyzetben pedig komoly kérdéseket vet fel a jogrendszer rugalmatlansága, a hatóságok inkompetenciája és az ország védelmi képességei kapcsán.
A felújítás előtt ezek harci eszközök voltak, most lényegében békegalambok lettek, melyet visszaküldtek a hadsereghez fegyverek nélkül”
– kommentálta az ügyet az MS Avia Grade.
Címlapkép forrása: Alex Babenko/Getty Images
