Folytatódott a mérsékelt növekedés a boltokban

A kiskereskedelmi forgalom volumene októberben az előző hónaphoz viszonyítva 0,5 százalékkal emelkedett a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Ezzel folytatódott a vásárlók "lassú visszatérése" az üzletekbe. Éves összevetésben 3,1 százalékos volt a növekedés, amely szintén beleillik az elmúlt időszak trendjébe.
A fix bázisú adatsoron is látható a cikkcakkosan növekvő volumen.
Ez a második részadat, amely a gazdaság utolsó negyedéves teljesítményéről árulkodik és mindez azért kedvező, mert
miközben az export gyengén indította az időszakot, a belső fogyasztás talán továbbra is kitart.
A kivitelünk a gyenge külső kereslet és az európai autóipar kihívásai miatt kifejezetten rosszul teljesít, ám a behozatal még rosszabbul: hiába pörög ugyanis viszonylag jól a lakossági fogyasztás, a beruházások szakadatlan esése a gazdaság importigényét visszaveti.
Részadatok
- Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.
- A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2 százalékkal bővült.
- A kiskereskedelmi forgalomból 8,9 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 11 százalékkal emelkedett.
- Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt.
