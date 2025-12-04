  • Megjelenítés
Folytatódott a mérsékelt növekedés a boltokban
A kiskereskedelmi forgalom volumene októberben tovább nőtt, ami arra utal, hogy a vásárlók lassan, de folyamatosan visszatérnek az üzletekbe. A fix bázisú adatokon is kirajzolódik a hullámzó, de összességében növekvő pálya. Ez már a második olyan részadat, amely a gazdaság utolsó negyedéves teljesítményére utal, és azért különösen kedvező, mert bár a külpiaci értékesítés gyengébben indult, a belső fogyasztás továbbra is kitartani látszik.

A kiskereskedelmi forgalom volumene októberben az előző hónaphoz viszonyítva 0,5 százalékkal emelkedett a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Ezzel folytatódott a vásárlók "lassú visszatérése" az üzletekbe. Éves összevetésben 3,1 százalékos volt a növekedés, amely szintén beleillik az elmúlt időszak trendjébe.

A fix bázisú adatsoron is látható a cikkcakkosan növekvő volumen.

Ez a második részadat, amely a gazdaság utolsó negyedéves teljesítményéről árulkodik és mindez azért kedvező, mert

miközben az export gyengén indította az időszakot, a belső fogyasztás talán továbbra is kitart.

A kivitelünk a gyenge külső kereslet és az európai autóipar kihívásai miatt kifejezetten rosszul teljesít, ám a behozatal még rosszabbul: hiába pörög ugyanis viszonylag jól a lakossági fogyasztás, a beruházások szakadatlan esése a gazdaság importigényét visszaveti.

Részadatok

  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2 százalékkal bővült.
  • A kiskereskedelmi forgalomból 8,9 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 11 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

