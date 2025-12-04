Elszabadulóban az erőszak a turistaparadicsomban: merénylettől tartanak, már golyóálló mellényeket osztanak

Az áprilisi választás előtt golyóálló mellényeket biztosít a perui választási hatóság az elnökjelölteknek a politikusokat ért sorozatos támadások nyomán.

Roberto Burneo, a perui választási hatóság elnöke a kedden hozott döntését újságíróknak adott nyilatkozatában azzal indokolta, hogy

attól tart, a jövő évi választások még erőszakosabbak lesznek, mint a 2021-es kampány,

amikor mintegy 50 erőszakos eseményt jegyeztek fel. Hangsúlyozta, hogy céljuk "a kockázatok megelőzése és azonosítása".

Minden erőfeszítést meg kell tenni, még akkor is, ha ez végső esetben a golyóálló mellények használatát jelenti

- fűzte hozzá. Mint rávilágított, a választások lebonyolításában közreműködő személyzet is kap védőfelszerelést. Egyelőre azonban nem világos, hogy az alacsonyabb politikai tisztségekért indulók is kapnak-e majd golyóálló mellényeket.

Kedden lövéseket adtak le Rafael Belaunde-ra, a Libertad Popular (Népi Szabadság) párt lehetséges elnökjelöltjére, aki autójában ült Limában, s viszonozta a tüzet.

Burneo elmondta, hogy még aznap arra kérte a kormányt, hogy a Belaunde elleni támadás után gyorsítsa fel a választások biztonságával kapcsolatos eljárások elfogadását.

Belaunde szerdán újságírókkal közölte, hogy szerinte a támadás inkább utcai bűncselekmény volt, mintsem, hogy politikai indíttatású lett volna. Mint mondta, a támadás idején személyes ügyeket intézett, és nem kampányolt. Ugyanakkor leszögezte, hogy nem szabad az erőszakot normalizálni.

Percy Ipanaque, a baloldali Juntos por el Perú (Együtt Peruért) párt törvényhozási képviselői jelöltje pénteken meghalt, miután feltételezett bérgyilkosok rálőttek Észak-Peruban.

Az andoki országban 2026. április 12-én választanak elnököt, két alelnököt és az egyről kétkamarásra visszaállított törvényhozás 190 képviselőjét.

Az elnökválasztás lehetséges második fordulóját június 7-re tűzték ki.

Peruban rendkívül viharos a belpolitikai helyzet, az utóbbi hét évben hét elnök váltotta egymást, akik közül többeket időközben börtönbe zártak.

A jelenlegi elnök, José Jerí, aki októberben vette át a rendkívül népszerűtlen Dina Boluarte helyét, röviddel hivatalba lépése után rendkívüli állapotot hirdetett ki, hogy visszaszorítsa a súlyos közbiztonsági problémákat, ami a közvélemény-kutatások szerint a választók legfőbb aggodalma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images