  • Megjelenítés
Orbán Viktor is bejelentette a minimálbér-emelést
Gazdaság

Orbán Viktor is bejelentette a minimálbér-emelést

Portfolio
Jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeljük - jelentette be Orbán Viktor a Facebook oldalán. Az emelés mértéke nem meglepetés, a Portfolio elsőként számolt be a bérmegállapodás tető alá hozásáról egy hete.

A miniszterelnök bejelentése nem tartalmaz újdonságot, de emlékeztet benne, hogy a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal könnyíti meg a bérköltség emelkedését, ami 90 milliárd forinttal csökkenti a kis- és középvállalkozások adóterheit.

Egyébként az emelés következtében

a minimálbér bruttó 322 800 forintra nő, a bérminimum pedig 373 200 forint lesz 2026 januárjától.

Az emelés meghaladja az infláció várható mértékét, ezért jövőre is emelkehet a keresetek vásárlóereje. A kétféle hatósági bérszint a tapasztalatok szerint elég erős befolyásoló erővel bír a teljes országos bérdinamikára, ezért jövőre 8-9%-os lehet a bérek átlagos emelkedési üteme.

Még több Gazdaság

Újabb népszerű termékek mentek össze a boltokban

Nagy döntésre készül Trump - Titokban már most vizsgálják, mit okozhat ezzel az amerikai elnök

Pikáns fordulatot vett a versenyfutás: felnőttfilmes milliárdos vetett szemet az orosz olajgigászra

A bérmegállapodás hatására Orbán posztja szerint január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan.

Ma tíz órakor a miniszterelnök a miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével, valamint Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével. Mint a meghívóból kiderül, a tájékoztató után a miniszterelnök közös nyilatkozatot ír alá a két elnökkel, ez bizonyára a bérmegállapodást jelenti.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelmeztető jelek jöttek a magyar gazdaságból, ezért is léptek az elemzők, új prognózist készítettek

Megérkeztek az 1 millió forintos fizetések a fizikai dolgozóknak!

Brutális leépítési hullám söpört végig a magyar gyárakon: ezrek vesztették el az állásukat

Indul a bérfelzárkózás! Minden kiderült a minimálbérről és a garantált bérminimumról

Közel a megegyezés a 2026-os minimálbérről

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Új csúcsot döntött a forint este
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán
Megérkeztek az 1 millió forintos fizetések a fizikai dolgozóknak!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility