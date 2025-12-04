Orbán Viktor is bejelentette a minimálbér-emelést

A miniszterelnök bejelentése nem tartalmaz újdonságot, de emlékeztet benne, hogy a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal könnyíti meg a bérköltség emelkedését, ami 90 milliárd forinttal csökkenti a kis- és középvállalkozások adóterheit.

Egyébként az emelés következtében

a minimálbér bruttó 322 800 forintra nő, a bérminimum pedig 373 200 forint lesz 2026 januárjától.

Az emelés meghaladja az infláció várható mértékét, ezért jövőre is emelkehet a keresetek vásárlóereje. A kétféle hatósági bérszint a tapasztalatok szerint elég erős befolyásoló erővel bír a teljes országos bérdinamikára, ezért jövőre 8-9%-os lehet a bérek átlagos emelkedési üteme.

A bérmegállapodás hatására Orbán posztja szerint január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan.

Ma tíz órakor a miniszterelnök a miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével, valamint Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével. Mint a meghívóból kiderül, a tájékoztató után a miniszterelnök közös nyilatkozatot ír alá a két elnökkel, ez bizonyára a bérmegállapodást jelenti.

