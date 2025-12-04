Januárban megnyílik az első Xpeng márkakereskedés Budapesten

Az AutoWallis 2025. szeptemberben jelentette be, hogy portugál partnerével, a Salvador Caetano Csoporttal közösen megszerezte az Xpeng forgalmazási jogait Magyarországon, Horvátországban és Szlovéniában.
A bejelentést követően Budapesten és Ljubljanában egyaránt egy-egy pop-up értékesítési pont nyílt a partnerség keretében, amelyeken az új G6 és a prémium G9 SUV modellek megtekintése és megrendelése mellett tesztvezetési lehetőség is elérhető az érdeklődők számára.
Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője kiemelte:
Az Xpeng márkakereskedések megnyitása fontos lépés az AutoWallis regionális kiskereskedelmi pozíciójának megerősítésében egy olyan új energia márka (new energy vehicle, NEV) révén, amely nemcsak hatalmas potenciállal rendelkezik, hanem a fenntarthatóbb mobilitási megoldások felé való elmozdulást is jelenti. Nem is kívánhatnánk ennél ígéretesebb kezdetet a következő évre
Korábbi importőri jelenlétét kiegészítve az AutoWallis 2020-ban lépett be a szlovén kiskereskedelmi piacra, így mára átfogó ismeretekkel rendelkezik a szomszédos országban, ami kiváló alapot ad a további fejlődéshez és terjeszkedéshez mindkét üzletágban. Az AutoWallis jelenleg a Farizon, Jaguar, Land Rover, Opel és XPENG márkák importőreként, valamint a MINI és a Land Rover egyedüli kiskereskedőjeként, illetve BMW, Opel, Toyota, Suzuki és hamarosan már Xpeng kereskedések üzemeltetőjeként lesz jelen Szlovéniában.
Címlapkép forrása: UCG via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Itt az újabb fordulat: folytatódnak a béketárgyalások, már ma jön a következő kör
Úgy néz ki, nem futott teljesen zátonyra a projekt, de kérdés, mi lesz ezután.
Figyelmeztet a közút: teljes forgalommegállítás jön ezen az autópályán!
Pénteken várható.
Damoklész kardja lebeg a német kormány felett
A nyugdíjreform körüli ellentétek akár meg is pecsételhetik a koalíció sorsát.
Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért
A Ryanair a béke után két héttel már repülne.
A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde
A jó nemzetközi hangulattal együtt megy a BUX.
Kihátrál Ukrajna mögül egyik fontos szövetségese: fegyverek helyett már a békét szorgalmazzák
Megingott az elhatározás.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.