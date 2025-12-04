Januárban megnyílik az első Xpeng márkakereskedés Budapesten

A magyar, a horvát és a szlovén piacra szóló importőri jogok megszerzését követően a közép-kelet-európai régió első Xpeng kereskedéseinek megnyitását is bejelentette az AutoWallis és a Salvador Caetano. A tervek szerint 2026 januárjában Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzinben megnyíló szalonok tovább erősítik az AutoWallis kiskereskedelmi pozícióját a régióban.

Az AutoWallis 2025. szeptemberben jelentette be, hogy portugál partnerével, a Salvador Caetano Csoporttal közösen megszerezte az Xpeng forgalmazási jogait Magyarországon, Horvátországban és Szlovéniában.

A bejelentést követően Budapesten és Ljubljanában egyaránt egy-egy pop-up értékesítési pont nyílt a partnerség keretében, amelyeken az új G6 és a prémium G9 SUV modellek megtekintése és megrendelése mellett tesztvezetési lehetőség is elérhető az érdeklődők számára.

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője kiemelte:

Az Xpeng márkakereskedések megnyitása fontos lépés az AutoWallis regionális kiskereskedelmi pozíciójának megerősítésében egy olyan új energia márka (new energy vehicle, NEV) révén, amely nemcsak hatalmas potenciállal rendelkezik, hanem a fenntarthatóbb mobilitási megoldások felé való elmozdulást is jelenti. Nem is kívánhatnánk ennél ígéretesebb kezdetet a következő évre

Korábbi importőri jelenlétét kiegészítve az AutoWallis 2020-ban lépett be a szlovén kiskereskedelmi piacra, így mára átfogó ismeretekkel rendelkezik a szomszédos országban, ami kiváló alapot ad a további fejlődéshez és terjeszkedéshez mindkét üzletágban. Az AutoWallis jelenleg a Farizon, Jaguar, Land Rover, Opel és XPENG márkák importőreként, valamint a MINI és a Land Rover egyedüli kiskereskedőjeként, illetve BMW, Opel, Toyota, Suzuki és hamarosan már Xpeng kereskedések üzemeltetőjeként lesz jelen Szlovéniában.

Címlapkép forrása: UCG via Getty Images

