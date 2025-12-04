Kihátrál Ukrajna mögül egyik fontos szövetségese: fegyverek helyett már a békét szorgalmazzák

Olaszország "korainak" tartaná, hogy csatlakozzon ahhoz a NATO-programhoz, amelyen keresztül amerikai fegyvereket vásárolnának Ukrajna számára

– közölte Antonio Tajani külügyminiszter, a folyamatban lévő béketárgyalásokra hivatkozva.

Ha sikerül megállapodásra jutni, és véget érnek a harcok, nem lesz szükség fegyverekre

– jelentette ki a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is viselő Tajani szerdán Brüsszelben. Hozzátette: más támogatási formákra, például biztonsági garanciákra viszont igen.

A nyilatkozat arra utal, hogy Giorgia Meloni kormánya stratégiát váltott Ukrajna ügyében. A megtámadott ország számára szánt források kimerültek, és a koalíción belül is nő a feszültség. Bár a kabinet továbbra is támogatja Kijevet, Olaszország az első európai ország, amely nyíltan felveti: a tűzszüneti tárgyalások idején nem kellene további fegyvereket küldeni Ukrajnának.

Róma némi habozás után még októberben jelezte, hogy kész csatlakozni a NATO úgynevezett PURL-programjához. A kezdeményezést azt követően indították, hogy Washington a nyár folyamán visszafogta a fegyverszállításokat. A program lehetővé teszi a szövetségeseknek, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajna részére.

Tajani kijelentései ellentétben állnak az európai védelmi ipar legfőbb lobbiszervezete, az ASD álláspontjával. A szervezet kedden arra figyelmeztetett, hogy a kontinensnek az esetleges tűzszünet ellenére is tovább kell fokoznia hadiipari termelését.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetség tagállamainak mintegy kétharmada vesz részt a programban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio