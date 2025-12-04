Itt az újabb fordulat: folytatódnak a béketárgyalások, már ma jön a következő kör

Tegnapelőtt öt órán át tárgyalt a Kremlben Steven Witkoff amerikai különleges küldött és Jared Kushner, Donald Trump veje: az egyezkedés során nem sikerült áttörést elérni az ukrajnai háború lezárása felé, a békefeltételek központi részét az orosz fél visszadobta.
Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, nem tud most válaszolni, mi lesz a következő lépés, a Kreml reakcióját pedig értetlenül fogadta:
Az AP megírta:
a tárgyalások a mai nap folytatódnak, az Egyesült Államokban, ezúttal az ukrán féllel.
Az amerikai küldöttség összetétele ugyanaz lesz, mint amely Moszkvát is megjárta tegnapelőtt, az ukrán delegációt Rusztem Umerov nemzetbiztonsági vezető irányítja majd. A találkozóra Miamiban kerül sor.
Az eseményen várhatóan Witkoff ismerteti majd az ukrán féllel Oroszország követeléseit, ellenérveit, ezután az ukrán vélemények alapján jó eséllyel finomhangolják majd a két héttel ezelőtt készített 20 pontos béketervet. Azt nem tudni, az oroszokkal mikor várható újabb egyeztetés.
Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin elnök tanácsadója tegnap azt nyilatkozta: a béketárgyalások elsősorban a területi kérdések miatt nem jutottak áttörésre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
