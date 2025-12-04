  • Megjelenítés
FONTOS Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB, ötpontos stratégiát hirdettek a magyar biztosítók
Itt az újabb fordulat: folytatódnak a béketárgyalások, már ma jön a következő kör
Itt az újabb fordulat: folytatódnak a béketárgyalások, már ma jön a következő kör

A tegnapelőtti, lényegében kudarcos moszkvai béketárgyalás után ma folytatódnak az egyeztetések – ma Steven Witkoff az USA-ban tárgyal Rusztem Umerov ukrán nemzetbiztonsági vezetővel és küldöttségével.

Tegnapelőtt öt órán át tárgyalt a Kremlben Steven Witkoff amerikai különleges küldött és Jared Kushner, Donald Trump veje: az egyezkedés során nem sikerült áttörést elérni az ukrajnai háború lezárása felé, a békefeltételek központi részét az orosz fél visszadobta.

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, nem tud most válaszolni, mi lesz a következő lépés, a Kreml reakcióját pedig értetlenül fogadta:

Az AP megírta:

a tárgyalások a mai nap folytatódnak, az Egyesült Államokban, ezúttal az ukrán féllel.

Az amerikai küldöttség összetétele ugyanaz lesz, mint amely Moszkvát is megjárta tegnapelőtt, az ukrán delegációt Rusztem Umerov nemzetbiztonsági vezető irányítja majd. A találkozóra Miamiban kerül sor.

Az eseményen várhatóan Witkoff ismerteti majd az ukrán féllel Oroszország követeléseit, ellenérveit, ezután az ukrán vélemények alapján jó eséllyel finomhangolják majd a két héttel ezelőtt készített 20 pontos béketervet. Azt nem tudni, az oroszokkal mikor várható újabb egyeztetés.

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin elnök tanácsadója tegnap azt nyilatkozta: a béketárgyalások elsősorban a területi kérdések miatt nem jutottak áttörésre.

