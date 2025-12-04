  • Megjelenítés
FONTOS Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB, ötpontos stratégiát hirdettek a magyar biztosítók
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Üzlet

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap a benzin és a dízel ára is csökken - írja a holtankoljak.

Pénteken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is azonos mértékben csökken, mindkettő bruttó 2 forinttal.

A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.12.04-én):

  • 95-ös benzin: 569 Ft/liter
  • Gázolaj: 580 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Megkongatták a vészharangot: nagy baj lehet Magyarország szomszédjában

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”
Magabiztosan zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility