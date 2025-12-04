  • Megjelenítés
A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde
Üzlet

A Mollal és a Richterrel az élen emelkedik a magyar tőzsde

Portfolio
A pozitív nemzetközi hangulattal összhangban a magyar piac is emelkedik, élen a Mollal és a Richterrel.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékot emelkedett, így jelenleg 109 875 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a BIF és a Waberer's indítja a napot.

Még több Üzlet

Figyelmeztet a közút: teljes forgalommegállítás jön ezen az autópályán!

Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán

Történelmi átalakulás a Mol-nál: új korszak kezdetéről döntött a tegnapi közgyűlés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Magabiztosan zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility