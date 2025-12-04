Katasztrófaturizmus és hazatérő tömegek: lesben állnak a légitársaságok Ukrajna újranyitásáért

Európa fapados légitársaságai készen állnak visszatérni Ukrajnába, amint egy békemegállapodás lehetővé teszi a repülőterek újbóli megnyitását. A cégek a hazatérő utasokra és a "katasztrófaturizmus" átmeneti fellendülésére is számítanak, amikor utazók ember okozta vagy természeti katasztrófák sújtotta térségeket keresnek fel.

A Wizz Air azt tervezi, hogy a béke megszületése után két éven belül 15, hét éven belül pedig 50 repülőgépet állomásoztat Ukrajnában. A Ryanair bármilyen megállapodást követően két héten belül újraindítaná járatait.

Erre felkészültünk: amint megnyílik a légterük, nagyon gyorsan újra megvetjük a lábunkat. Az újranyitás számunkra jelentős lehetőség

– mondta a Financial Timesnak Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

Váradi a hazatérő ukránok mellett a nagyszabású újjáépítésre és a "katasztrófaturizmus" megjelenésére is számít.

Amikor leomlott a berlini fal, emberek milliói mentek oda megnézni

– tette hozzá.

A magyarországi központú Wizz Air az orosz invázió 2022-es eszkalációja előtt a legnagyobb nem ukrán légitársaságként működött az országban. 2021-ben több mint 5000 járatot teljesített Ukrajnába, és abban az évben a harmadik legnagyobb szereplő volt az Aeroflot és az ukrán chartertársaság, a Windrose mögött.

Ukrajnába 2019-ben, a járvány előtti csúcson, közel 15 millió utas repült. 2021-ben – az inváziót megelőző évben – 10,8 millióan, a Cirium légiközlekedési tanácsadó adatai szerint.

A Ryanair vezetői felkeresték a kulcsfontosságú ukrán repülőtereket, és azt tervezik, hogy utasszámukat 4 millióra növelik. A lezárások előtt a légitársaság évente mintegy 1,5 millió utast szállított Kijevbe, Lvivbe és Odesszába.

Két héten belül árusítani kezdenénk a jegyeket; csak az számít, mikor biztonságos az üzemelés

– mondta a héten Eddie Wilson vezérigazgató. Hozzátette: mivel a társaság 95 európai repülőtéren állomásoztat gépeket, bármelyik bázisáról nyithat új útvonalakat anélkül, hogy a hálózat többi részét megbolygatná, így gyorsabban tud lépni a kevesebb bázissal rendelkező riválisoknál.

Repülhetünk Dublinból, Shannonból, Corkból, az Egyesült Királyságon vagy Európán át, heti három-, négy-, öt járattal. Ukrajnában könnyen lehet növelni a kapacitást. Nem okozna gondot 4 millió utas kiszolgálása

– tette hozzá.

Az easyJet, amely korábban nem repült Ukrajnába, szintén vizsgálja az útvonalnyitást. Kenton Jarvis vezérigazgató szerint az ország "Európa legnagyobb építési projektjének" ígérkezik, és "az emberek haza akarnak majd menni, amikor az otthon újra biztonságos".

Jelenleg ez Európa hiányzó darabja Működési szempontból a légiforgalmi irányítás viszonylag gyorsan újraindítható; a kérdés az, milyen állapotban vannak a repülőterek és a futópályák, illetve hogy a terminálok és a pályák a legmagasabb biztonsági előírások szerint működnek-e.

– mondta. A Wizzel és a Ryanairrel ellentétben az easyJet rövid távon nem tervez gépeket bázisra állítani Ukrajnában.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) jelenleg azt javasolja a légitársaságoknak, hogy ne repüljenek az ukrán légtérben, és ne szálljanak le az országban.

A légtér és a kritikus infrastruktúra, beleértve a repülőtereket is, katonai tevékenységeknek van kitéve, ami biztonsági kockázatot jelent a polgári repülőgépekre. Különösen fennáll a szándékos célba vétel és a polgári gépek téves azonosításának kockázata

– figyelmeztet az ügynökség. 2014-ben a Malaysia Airlines MH17-es járatát lőtték le, amikor Kelet-Ukrajna felett repült.

A Cirium adatai szerint az elmúlt két évben mindössze egyetlen légitársaság – az orosz fapados Smartavia – regisztrált járatokat Ukrajnába.

