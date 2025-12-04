Gyengül a forint - Eddig tartott a lendület?

A forint csütörtök reggel is viszonylag szűk sávban mozog a dollárral és az euróval szemben. A dollár továbbra is a hároméves forintcsúcshoz közeli tartományban van, miután az elmúlt három napban – kisebb megingásokkal – de erősödni tudott az amerikai deviza általános gyengülése miatt.

Az árfolyam hajnalban már 327 fölé is felment, ahonnan a forint csak 326,85 környékére tudott csak visszakorrigálni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró/forint árfolyam 381 körül ingadozik, továbbra is közel a két éve nem látott szintekhez.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A globális piacokat továbbra is az határozza meg, hogy a Federal Reserve jövő heti ülésére egyre biztosabban az újabb kamatcsökkentést. A gyengébb amerikai makroadatok után a határidős piac szinte kész tényként számol a negyedpontos vágással, miközben a dollárindex ismét öthetes mélypont közelében jár. A dollár gyengülését erősíti az a piaci feltevés is, hogy Kevin Hassett válthatja Jerome Powell-t a Fed élén, és ez a monetáris politika további lazításának irányába mutathat.

Az euró ennek hatására erős maradt, és az EUR/USD árfolyam a hét közepén áttört egy fontos ellenállási szintet, mostanra pedig közel kéthónapos csúcsra ment fel 1,167-ig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szempontjából ez kedvező környezetet jelent, mivel a dollár gyengülése mindkét fő devizapárban visszafogja az árfolyam-emelkedést.

A japán jen mozgását az elmúlt napokban az határozta meg, hogy Kihara Josimasa, a kormány kabinetfőnöke a szokásosnál erősebb figyelmeztetést adott ki a gyors árfolyam-gyengülés miatt. A tokiói vezetés szerint a legutóbbi leértékelődés „egyoldalú és túl gyors” volt, ami jellemzően a piac felé küldött előzetes jelzés a fokozott figyelésről vagy akár intervencióról. A kommentárok átmeneti korrekciót hoztak a jennél, amely 156 felett is járt az elmúlt napokban a dollárral szemben, most pedig 155,4-nél jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az angol font már másfél hónapos csúcson is járt az amerikai dollárral szemben, és csütörtökön is ennek közelében, 1,334-nél kezdi a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A fontos tartalékdevizát, a svájci frankot is érdemes figyelni, amely pár kéthetes csúcsok közelében mozog, nem volt akkora nyertese a dollárgyengülésnek és a jen szenvedésének, mint az euró. Az árfolyam most 1,247-1,25 között mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Magyarországról ma reggel két adat fontos is érkezik:

a KSH októberi kiskereskedelmi statisztikája

és az MNB biztosítói prudenciális jelentése.

Ezek jellemzően korlátozott árfolyamhatással járnak, de alakíthatják a hazai gazdasági nemzetközi megítélést. Külföldről az euróövezeti kiskereskedelmi adat 11 órakor érkezik, ami az euró rövid távú mozgását befolyásolhatja.

A nap további részében az lesz a fő kérdés, hogy a dollár gyengülése folytatódik-e, ami a forint számára is változatlanul kedvező környezetet biztosítana a hét utolsó kereskedési napjaira.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images