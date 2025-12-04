Gyengül a forint - Eddig tartott a lendület?

Gyengül tovább a forint
Az euróval szembeni árfolyama a 381,60-as szint fölé kerüt, a dollár ellenében pedig a 327-nél jár a kurzus.
Piacnyitások után
A forint inkább a gyengülés útjára lépett, az euró-forint kurzusa óvatosan emelkedett tovább.
381-nél az euró
A forint euróval szembeni árfolyama egyelőre nem mutat nagy mozgásokat, jelenleg a 381,10-es szintnél jár a kurzus.
Kéthónapos rekordot döntött az euró, a forint számára fontos fordulat jöhet
A forint csütörtök reggel is viszonylag szűk sávban mozog a dollárral és az euróval szemben. A dollár továbbra is a hároméves forintcsúcshoz közeli tartományban van, miután az elmúlt három napban – kisebb megingásokkal – de erősödni tudott az amerikai deviza általános gyengülése miatt.
Az árfolyam hajnalban már 327 fölé is felment, ahonnan a forint csak 326,85 környékére tudott csak visszakorrigálni.
Az euró/forint árfolyam 381 körül ingadozik, továbbra is közel a két éve nem látott szintekhez.
A globális piacokat továbbra is az határozza meg, hogy a Federal Reserve jövő heti ülésére egyre biztosabban az újabb kamatcsökkentést. A gyengébb amerikai makroadatok után a határidős piac szinte kész tényként számol a negyedpontos vágással, miközben a dollárindex ismét öthetes mélypont közelében jár. A dollár gyengülését erősíti az a piaci feltevés is, hogy Kevin Hassett válthatja Jerome Powell-t a Fed élén, és ez a monetáris politika további lazításának irányába mutathat.
Az euró ennek hatására erős maradt, és az EUR/USD árfolyam a hét közepén áttört egy fontos ellenállási szintet, mostanra pedig közel kéthónapos csúcsra ment fel 1,167-ig.
A forint szempontjából ez kedvező környezetet jelent, mivel a dollár gyengülése mindkét fő devizapárban visszafogja az árfolyam-emelkedést.
A japán jen mozgását az elmúlt napokban az határozta meg, hogy Kihara Josimasa, a kormány kabinetfőnöke a szokásosnál erősebb figyelmeztetést adott ki a gyors árfolyam-gyengülés miatt. A tokiói vezetés szerint a legutóbbi leértékelődés „egyoldalú és túl gyors” volt, ami jellemzően a piac felé küldött előzetes jelzés a fokozott figyelésről vagy akár intervencióról. A kommentárok átmeneti korrekciót hoztak a jennél, amely 156 felett is járt az elmúlt napokban a dollárral szemben, most pedig 155,4-nél jár a kurzus.
Az angol font már másfél hónapos csúcson is járt az amerikai dollárral szemben, és csütörtökön is ennek közelében, 1,334-nél kezdi a napot.
A fontos tartalékdevizát, a svájci frankot is érdemes figyelni, amely pár kéthetes csúcsok közelében mozog, nem volt akkora nyertese a dollárgyengülésnek és a jen szenvedésének, mint az euró. Az árfolyam most 1,247-1,25 között mozog.
A Magyarországról ma reggel két adat fontos is érkezik:
- a KSH októberi kiskereskedelmi statisztikája
- és az MNB biztosítói prudenciális jelentése.
Ezek jellemzően korlátozott árfolyamhatással járnak, de alakíthatják a hazai gazdasági nemzetközi megítélést. Külföldről az euróövezeti kiskereskedelmi adat 11 órakor érkezik, ami az euró rövid távú mozgását befolyásolhatja.
A nap további részében az lesz a fő kérdés, hogy a dollár gyengülése folytatódik-e, ami a forint számára is változatlanul kedvező környezetet biztosítana a hét utolsó kereskedési napjaira.
Nagyon szenved az Európai Unió, csak nem azért, amit eddig hittünk
Az Európai Unió gazdasága 2025-ben mérsékelt ütemű növekedést mutat a közelmúltbeli sokkok – a pandémia és az energiaválság – után. Az ellenállóképességet viszont az mutatja, hogy a munkanélküliség több évtizedes mélyponton maradt még mindig, a legtöbb tagállam már elérte a járvány előtti kibocsátási szintjét. Ugyanakkor az Európai Bizottság friss makrogazdasági jelentése (European Macroeconomic Report, EMR) szerint továbbra is jelentős kihívások terhelik a kontinens kilátásait. Az infláció a korábbi csúcsokról mérséklődik, de egyes országokban – köztük Magyarországon – még mindig makacsul magas. Emellett a termelékenység erőtlen javulása és a tartósan drága energiaköltségek visszafogják az európai vállalatok versenyképességét, ami hosszú távon visszafoghatja a növekedést.
