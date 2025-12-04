Olyan döntést hozott Trump, amit még sokáig emlegetni fogunk – Saját maga alatt vágja a fát az elnök?

Cuellar ellen, akit a képviselőház egyik legkonzervatívabb demokratájaként tartanak számon, tavaly kenőpénz elfogadása, pénzmosás és összeesküvés vádjával indult per feleségével egyetemben. A házaspár jövő áprilisban állt volna bíróság elé, összesen egy tucat vádpontban.

A republikánus elnök a tegnapi bejelentésében úgy fogalmazott,

Henry, nem ismerlek, de ma éjjel nyugodtan alhatsz — a rémálmodnak vége!

Az ellenkező párti politikusnak adott kegyelmet azzal indokolta Trump, hogy "a Biden-kormányzat fegyverként használta az igazságszolgáltatást politikai ellenfeleivel" szemben, ami szerinte Cuellart is utolérte.

Korrupt Joe az FBI-t és az igazságügyi minisztériumot arra használta, hogy "kiiktassa" egyik saját párttársát, miután a nagyra becsült Henry Cuellar képviselő bátran felszólalt a nyitott határok és a Biden-féle "határkatasztrófa" ellen. Álmos Joe rátámadt a képviselőre, sőt a képviselő csodálatos feleségére, Imeldára is, pusztán azért, mert kimondták az IGAZSÁGOT

- vélekedett az amerikai elnök. Trump a bejegyzéséhez egy levelet is csatolt, amely Cuellar lányaitól érkezhetett. Ebben arra kérik, hogy "mutasson irgalmat és együttérzést", és utalnak Trump jogi megpróbáltatásaira is, mondván, amikor "a saját kihívásaival nézett szembe, azt a fájdalmat mi nagyon emberi módon átéreztük."

A kegyelem a Washington Post szerint Cuellart is meglephette. A bejelentés után nem sokkal közölte, az elnök közbenjárása

kitisztítja a levegőt, és lehetővé teszi, hogy tovább dolgozzunk Dél-Texasért.

Noha Cuellar demokrata, több ízben bírálta a Biden-kormányzat bevándorláspolitikáját, és a republikánusokkal együtt szavazott az abortuszjog korlátozásáráról. A Mexikóval határos dél-texasi körzetet képviselő veterán politikus kitartott az újraválasztási ambíciója mellett a vádemelés ellenére is. A kegyelmi döntés után órákkal be is nyújtotta a 2026-os újraindulásához szükséges iratokat.

A 70 éves, "Laredo királyaként" emlegetett politikus 2005 óta tagja az Egyesült Államok képviselőházának, és a 2022-ben indult és a Trump-adminisztráció alatt eddig szintén folytatott szövetségi vizsgálat óta kétszer újraválasztották.

A Fehér Házban egy újságíró arról kérdezte Trumpot, hogy nem tart-e attól, hogy a kegyelem elősegítheti Cuellar újraválasztását,

ezzel pedig éppen saját pártja alatt vágja a fát, hogy megőrizzék a republikánusok képviselőházi többségét.

Az elnök erre azt felelte, nem aggódik a 2026-os választásra gyakorolt hatás miatt. Szerinte Cuellarral "nagyon rosszul bántak, mert úgy vélte, hogy "nem szabad hagyni, hogy az emberek ömöljenek be az országunkba".

Hakeem Jeffries, a demokraták képviselőházi vezetője a párttársa elleni vádiratot "eleve nagyon gyengének" tartotta, a republikánus elnök kegyelmét pedig a "helyes végkifejletnek" titulálta. Mint kijelentette, nem tudja, Trump miért döntött így, de arra számít, hogy Cuellar marad a demokrata frakcióban.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images