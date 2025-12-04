Figyelmeztet a közút: teljes forgalommegállítás jön ezen az autópályán!

Változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla (VJT) csere miatt 2025.12.05 pénteken éjjel 20:00 és 4:00 óra között az M5 autópálya 15+671 km szelvényben, Soroksár térségében többször teljes forgalommegállításra számíthatnak a közlekedők.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők türelmét és megértését kéri. Továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, illetve a www.utinform.hu weboldalon.

Érdemes navigációs vagy közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy optimális útvonalukat megtervezhessék.

Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó/Bús Csaba