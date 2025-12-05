  • Megjelenítés
Gyorsítósávot építenek a fintechek startupoknak, engedély sem kell hozzá
Gyorsítósávot építenek a fintechek startupoknak, engedély sem kell hozzá

Portfolio
Az Egyesült Királyság gyorsított engedélyezési rendszert indít, amely lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltatási startupok számára, hogy ideiglenes engedéllyel már a teljes jóváhagyás előtt megkezdjék működésüket.

A pénzügyminisztérium csütörtökön közölte, hogy az új keretrendszer

lehetővé teszi az induló vállalkozások számára, hogy a teljes körű engedély megszerzése közben is megkezdjék működésüket.

A lépés a bürokrácia csökkentését és a gazdasági növekedés ösztönzését célzó, átfogó program része.

Az új szabályozás szerint azok a cégek, amelyek megfelelnek a belépési feltételeknek, ideiglenesen, védőintézkedések mellett, legfeljebb 18 hónapig folytathatnak bizonyos engedélyköteles tevékenységeket. Ezzel párhuzamosan befejezhetik a teljes engedélyezési eljárást.

Túl sok ígéretes cég jelezte, hogy a teljes engedélyezés időigénye hátráltatja a növekedésüket

– mondta Lucy Rigby, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszter. "Ez az új rendszer segít abban, hogy a nagy növekedési potenciállal bíró startupok és scale-upok hamarabb kereskedhessenek és növekedhessenek."

Az FCA-t, az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatóságát korábban számos fintech cég bírálta, mert szerintük a jóváhagyási folyamat túl hosszadalmas és költséges, ami visszafogja a befektetéseket és lassítja a terjeszkedést. A kormány arra is kérte az FCA-t, hogy mérsékelje a szabályozási terheket.

Sheree Howard, az FCA ügyvezető igazgatója szerint a javasolt rendszer lebontaná a belépési akadályokat az indulók számára. A pénzügyminisztérium közölte, hogy a részletes jogosultsági feltételeket az FCA fogja meghatározni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

