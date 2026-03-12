  • Megjelenítés
Megindultak a titkos tárgyalások: ukrán drónokkal vágnának vissza az olajlétesítményeket célba vevő ellenségnek
A Saudi Aramco legalább két ukrán vállalattal tárgyal elfogódrónok vásárlásáról, hogy ezekkel védekezzen az olajmezőit célzó iráni támadások ellen - írja a The Wall Street Journal.

Az olajipari óriásvállalat a SkyFall és a Wild Hornets nevű ukrán cégekkel folytat egyeztetéseket. Ezek a vállalatok olyan elfogódrónokat gyártanak, amelyek közvetlenül a célpontba csapódnak, vagy annak közvetlen közelében detonálnak.

A szaúdi kormány szintén tárgyal Ukrajnával hasonló eszközök beszerzéséről, a szaúdi tisztviselők emellett a Phantom Defense nevű ukrán céggel is egyeztettek. Ez a vállalat a drónok kommunikációjának megzavarására tervezett elektronikai hadviselési rendszereket fejleszt és gyárt.

Szombaton dróntámadás érte a Berri olajmezőt, amelyet szaúdi illetékesek szerint valószínűleg Irán indított.

Szaúd-Arábia és más öböl menti olajtermelők energetikai létesítményeit az elmúlt napokban többször is iráni csapások érték.

Egyelőre kérdéses, hogy az ukrán dróngyártóknak lesz-e elegendő szabad kapacitásuk az exporthoz. Emellett az is bizonytalan, hogy Kijev egyáltalán engedélyezi-e az eladást, miközben Ukrajna továbbra is az Oroszország elleni védekezésre összpontosítja erőforrásait.

