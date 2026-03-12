  • Megjelenítés
Putyin embere a történelem legnagyobb energiaválságára figyelmeztet
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök beruházási és külgazdasági különmegbízottja, egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője a történelem legnagyobb energiaválságát vetítette előre az olajárak meredek emelkedése nyomán - írja a Tass.

Dmitrijev a Financial Times cikkére reagált, a gazdasági lap szerint Oroszország az olajárak ugrásszerű emelkedésének köszönhetően napi 150 millió dollár többletbevételhez jut.

Ez még csak a kezdete a történelem legnagyobb energiaválságának

– írta.

Az orosz tisztségviselő korábban azzal riogatott, hogy Európát "energiasokk-cunami" fenyegeti, amiért az EU lemondott az orosz földgáz használatáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

