Miközben a Revolut új autópályát épít, a bankok egy milliós forgalmú sztrádát újítanak fel éppen

A fintech cégekétől egészen eltérő kulturális közegben kell tartaniuk a lépést a bankoknak a technológiai oldalról érkező kihívókkal, többek között a Revoluttal. Az alkalmazkodás sokféle útja lehetséges, a belső és a külső tudásmegosztás mindenképpen előkelő helyet foglal el ezek között. Míg a beszállítók felé a tudásmegosztáson alapuló partnerség, cégen belül az üzleti és IT-kompetenciák kölcsönös megosztása visz előre – derült ki a Banking Technology 2025 konferencia első, vezetői panelbeszélgetéséből, amelyben az is elhangzott: az AI-ra sokszor még úgy tekintenek a bankok, mint a mindenre bevethető Szoboszlai Domonikra, de körvonalazódnak azok a kisebb számosságú fókuszterületek, amelyeken valódi ugrást hozhat a mesterséges intelligencia.

Tudósításunk a konferenciáról itt érhető el:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 04. Elstartolt a Banking Technology 2025 konferencia

Mi ma a banki IT fő feladata?

A 2008-as válság után előtérbe került hatékonyságnövelés továbbra is fontos, de kiegészül a versenyképesség javítására tett erőfeszítésekkel Vinnai Balázs (MBH Bank) szerint, amiben kulcselem szerinte a sebesség is. Kaliszky András (Erste Bank) elmondta: az Erste Banknál kiemelt cél, hogy minél inkább emberi erőforrás igénybevétele nélkül vigyék a folyamatokat, és visszaszorítsák a humán jellegű költségeket, az elsődleges cél viszont az ügyfélélmény javítása. Nyíri József (Finshape) szerint a hatékonyságnövelés és a költségcsökkentés továbbra is fontos cél, erre azonban költeni kell. A banki IT-büdzsék nőnek, az AI a digitalizációs büdzséknek új értelmet és minőséget ad. Lóska Gergely (K&H) szerint az ügyfelek egyszerű, gyors és könnyű folyamatokra vágynak, ezt kell elsődlegesen szem előtt tartani.

Az AI-ra jelenleg úgy tekintünk, mint a Liverpool Szoboszlai Dominikra, mintha minden funkcióra megfelelő lenne,

innen azonban tovább kell lépni a fókuszáltabb felhasználás felé.

Jendrolovics Péter Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e Tovább … Tovább Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e

Kaszás Zoltán (OTP Bank) szerint a versenyképesség a kulcsa mindennek. Felhívta a figyelmet arra, hogy

a betervezett IT-összegeket gyakran nem sikerül elkölteni,

ebből kifolyólag nem a pénz, hanem a hiányzó tudás gyakran a probléma. Sokkal inkább partnereket keresnek és nem egyszerű beszállítókat, mert a változások sebességét közös gondolkodással lehet csak lekövetni. Az OTP néhány évvel ezelőtt elkezdte felépíteni a saját nyelvi modelljét, a mából visszatekintve viszont nem maga a nyelvi modell, hanem a közben elsajátított tudás (pl. mit érdemes venni, mit építeni) a projekt legnagyobb eredménye. Az AI legalább akkora változást fog hozni a bankszektorban, mint az elektromos áram bevezetése – idézte Jamie Dimont, a JP Morgan vezérét Jendrolovics Péter (Gránit Bank). Az ügyfélszolgálatnál és a hitelezési dokumentumfeldolgozásban hasznosítja már az AI-ügynököt a Gránit. Az ügyfelek 50%-ban már a Gránit Gurut kérdezik, és csak 50%-ban a munkatársakat, másrészt idén élesítette a bank a dokumentumfeldolgozó agentet a jelzáloghitelezés terén, ez a hitelezési munkatársak helyett, illetve mellett ellenőrzi a benyújtott dokumentumokat. dokumentumfeldolgozó agent segítségével jelentősen, mintegy 70 százalékkal le tudják rövidíteni a dokumentum-feldolgozás munkaidejét.

Kaliszky András Erste Bank Hungary, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes Kaliszky András 2025 januárjától az Erste Bank Hungary informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezt megelőzően, 2022 augusztusától az Erste Bank Serbiánál Tovább … Tovább Kaliszky András 2025 januárjától az Erste Bank Hungary informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezt megelőzően, 2022 augusztusától az Erste Bank Serbiánál

Lépéstartás a fintechekkel, kulturális alkalmazkodás a bankoknál

Az üzleti oldal gyakran a use case-ek mentén haladna előre, de közben az IT-fundamentumokra is figyelni kell, az Erste Banknál ezzel kapcsolatban egy ésszerű kompromisszumos egyensúly alakult ki. Kezdeti AI-eredményeik inkább még csak pilotnak tekinthetők, valójában hosszú távú futásról beszélünk – mondta Kaliszky András. Kaszás Zoltán szerint nemcsak a perszonalizációban és a hatékonyságnövelésben, hanem az operatív változások kikényszerítésében is nagy az AI szerepe. Lóska Gergely elmondta: a K&H három éve vezette be digitális AI-assisztensét, a Kate-et, amely már 10-15 ezer munkaórát spórolt meg kollégáiknak, és már több mint 360 use case-t tud kezelni, autonómiája 70% felett van. Nyíri József szerint nemcsak a kollégákat, hanem a rendszereket is képessé kell tenni az AI használatára, az AI pedig nem a központi, hanem a személyes AI-asszisztensek felé fog elmozdulni, ezt ma még kevesen nyújtják.

Kaszás Zoltán OTP Bank, Csoport IT Stratégia & Támogatás ügyvezető igazgató Kaszás Zoltán ügyvezető igazgatóként 2021 áprilisától felel az OTP Csoport digitális átalakítási stratégiájáért, valamint az IT operációk, a technológia és architektúra standardizálásáért. A szabadkai Tovább … Tovább Kaszás Zoltán ügyvezető igazgatóként 2021 áprilisától felel az OTP Csoport digitális átalakítási stratégiájáért, valamint az IT operációk, a technológia és architektúra standardizálásáért. A szabadkai

Nagyon sokat fejlődött a bankszektor az ügyfélkiszolgálásban és a digitális élményben is, a digitális működésben és mindsetben viszont a fintechek még bőven előtte járnak. A Revolut számára a legfontosabb az, hogy a tárcákban az első helyen legyen a kártyája, a bankok számára ez sokkal kevésbé eredményességi mutató – mondta Vinnai Balázs. Ami az MBH Banknál zajlik, az egyszerre kulturális, leadership és technológiai transzformáció, és masszívan szükséges hozzá az üzleti és technológiai szövet összenövése – fogalmazott a szakember.

A Revolut felépít egy autópályát úgy, hogy senki nem használja még, a bankok viszont úgy újítanak fel egy autópályát, hogy közben napi szinten egymillióan közlekednek rajta

– tette hozzá. A perszonalizációs képességében szerinte még nagy lemaradásban vannak a bankok.

Lóska Gergely K&H, informatikai és innovációs vezető Lóska Gergely 2025 júliusától tölti be az Informatikai és Innovációs vezetői (CIIO) pozíciót a K&H Banknál. Pályafutása során sokrétű vezetői tapasztalatot szerzett vállalati banki, lízing, üzletf Tovább … Tovább Lóska Gergely 2025 júliusától tölti be az Informatikai és Innovációs vezetői (CIIO) pozíciót a K&H Banknál. Pályafutása során sokrétű vezetői tapasztalatot szerzett vállalati banki, lízing, üzletf

Kaliszky András szerint nehezen áthidalható kulturális különbség van a bankok és a fintech szereplők között. Nagyon fontos a bankoknál is

az IT demokratizálása, az üzleti eredményekért felelős kollégák ezáltal fognak tudni ígéretes technológiai megoldásokban is gondolkodni.

Kaszás Zoltán pedig felhívta a figyelmet, hogy a bankok üzletére nemcsak a fintechek, hanem a bigtechek is fenyegetést jelentenek. A hatékony és drága eszközöket hatékonyan és jól kell tudni használni, ellenkező esetben csak a pénzt fogják vinni, ezért az IT-kompetenciákat jelentős mértékben demokratizálni kell – vélte a szakember.

Nyíri József Finshape, társ-vezérigazgató József 15 éves tapasztalattal rendelkezik fintech cégek innovatív fejlesztéseinek és növekedési stratégiáinak megalkotása és működtetése terén. Karrierjét az IND nevű, digitális banki fejlesztéseket s Tovább … Tovább József 15 éves tapasztalattal rendelkezik fintech cégek innovatív fejlesztéseinek és növekedési stratégiáinak megalkotása és működtetése terén. Karrierjét az IND nevű, digitális banki fejlesztéseket s

Lóska Gergely szerint nem félni kell a fintechektől, hanem hálás lenni nekik, hiszen olyan versenyt generáltak, amivel mindenki nyer. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bankok teljeskörű megoldásokat nyújtanak, a fintechek nem. Úgy vélte, nemcsak az üzletet kell képezni IT-ból, hanem az IT-szakemberek üzleti kompetencáit is erősíteni kell. Jendrolovics Péter szerint az ügyfelekért versenyeznek, akiknek folyamatosan változnak az elvárásaik, és egyre kevésbé lojálisak a bankokhoz. Erre egy válasz a bank nemrég bevezetett egyszer használatos virtuális kártyája, amely esetében több tízezer sikeres digitalizáció történt már. Nyíri József szerint fel kell tenni a kérdést, milyen típusú szakemberekre van szükség a következő tíz évben. Mindenki AI-engineer akar lenni, a Finshape-nél jól promptoló elemzőket, technikai szakembereket keresnek, ez esetben már

nehéz megmondani, hogy üzleti vagy technológiai területről beszélünk, a kettő szorosan összefonódik.

Vinnai Balázs MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz Tovább … Tovább Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz

A panelbeszélgetés egyik végső tanulságaként - leginkább az AI-jal kapcsolatban - elhangzott:

a demókból már elég: a bankok olyan partnereket keresnek, akik meg is tudják valósítani az üzletileg ígéretes ötleteket.

Címlapkép forrása: Portfolio