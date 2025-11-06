Kiakadtak a bankok az európai készpénzmentes mesterterven

Az Európai Központi Bank digitális európrojektje a szerdai európai parlamenti meghallgatás előtt erős kritikákat kapott. Tizennégy nagy európai bank, köztük a Deutsche Bank, a BNP Paribas és az ING,
arra figyelmeztet, hogy a digitális euró alááshatja a magánszektorbeli fizetési rendszereket.
A 14 bank a Mastercard, a Visa és a PayPal amerikai szolgáltatóival szemben piaci alternatíván dolgozik. A Wero nevű, tavaly indított szolgáltatásuk ezt a célt szolgálja.
A lakossági digitális euró jelenlegi koncepciója lényegében ugyanazokra a felhasználási esetekre ad megoldást, mint a piaci szereplők termékei, anélkül, hogy a fogyasztók számára egyértelmű többletértéket kínálna
– írták a meghallgatás előtt.
A digitális euró parlamenti értékelésével megbízott Fernando Navarrete, spanyol konzervatív EP-képviselő a múlt héten közzétett jelentésében azt javasolja, hogy a digitális euró kizárólag készpénzhelyettesítő, internet- és mobilkapcsolat nélküli fizetésekre legyen használható. Ez szembemegy az EKB tervével, amely valós idejű online tranzakciókat is lehetővé tenne.
Az EKB 2020-ban kezdte vizsgálni a központi banki digitális pénz bevezetésének lehetőségét. Irányító testülete a múlt héten hivatalosan is úgy döntött, hogy megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy "2029 folyamán" kiadhassa az első digitális eurókat. A pilot 2027-re van betervezve.
A jogalapot megteremtő szabályozási csomagot az Európai Bizottság 2023-ban terjesztette elő. Jelenleg a jogszabályok csak a fizikai készpénz kibocsátására adnak felhatalmazást az EKB-nak, ezért a projekt csak az uniós kormányok és az Európai Parlament jóváhagyásával haladhat tovább.
Piero Cipollone, az EKB igazgatósági tagja szeptemberben azzal érvelt, hogy a készpénzhasználat drámai visszaesése és az amerikai fizetési szolgáltatók dominanciája miatt szükség van a digitális euróra "szabadságunk, autonómiánk és biztonságunk" védelmében. A bolti készpénzes fizetések aránya öt év alatt, 2024-re 72 százalékról 52 százalékra esett. Lendületet ad a projektnek az amerikai hátterű stablecoinok gyors térnyerése is, amely sokak szerint az euró szerepét fenyegetheti. Az euróövezeti tagállamok 20 pénzügyminisztere a múlt hónapban támogatta az EKB terveit, "üdvözölve a közelmúltbeli előrehaladást", és sürgették a brüsszeli jogalkotókat a szükséges módosítások gyors elfogadására.
Egy magas rangú jegybanki tisztviselő emlékeztetett: "A közös valuta bevezetése után 25 évvel még mindig nincs pán-európai, versenyképes fizetési megoldás." Hozzátette, hogy még egy a Visa és a Mastercard vetélytársaként sikeresen létrehozott magánszereplő sem jelentene végleges megoldást, mert a tulajdonosi kör idővel megváltozhat. "A Visa Europe korábban európai volt, de végül eladták" – mondta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
