Tetemes bírságot kapott a Morgan Stanley Hollandiában, egy 12 éve húzódó ügy ért véget

A holland ügyészség 101 millió eurós bírságot rótt ki a Morgan Stanley két, Londonban és Amszterdamban működő egységére az osztalékadó jogosulatlan visszaigénylése miatt - írja a Reuters.

A holland ügyészség (OM) csütörtökön közölte, hogy összesen 101 millió euró, azaz 117,10 millió dollár pénzbírságot szabott ki a pénzügyi szolgáltató csoport két egységére osztalékadó-csalás miatt. A szankció elkülönül attól az adókötelezettségtől, amelyet a Morgan Stanley 2024 végén a holland adóhatósággal rendezett, a felhalmozott kamatokkal együtt - pontosították.

Hollandiában a belföldi részvényesek visszaigényelhetik vagy beszámíthatják az osztalékadót, a külföldi kedvezményezettek azonban jellemzően nem. Az OM szerint a Morgan Stanley olyan speciális konstrukciót alkalmazott, amely

lehetővé tette, hogy jogosulatlan felek indokolatlan visszatérítéseket igényeljenek.

Az ügyészség korábban jelezte, hogy idézést küld a Morgan Stanleynek. A büntetőeljárás megindítása előtt közvetlenül elfogadta a bírságot a társaság. A Morgan Stanley közölte, hogy örül a történelmi ügy rendezésének, amely

a több mint 12 évvel ezelőtt Hollandiában benyújtott társaságiadó-bevallásokat érintette.

