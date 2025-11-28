  • Megjelenítés
Tetemes bírságot kapott a Morgan Stanley Hollandiában, egy 12 éve húzódó ügy ért véget
Bank

Tetemes bírságot kapott a Morgan Stanley Hollandiában, egy 12 éve húzódó ügy ért véget

Portfolio
A holland ügyészség 101 millió eurós bírságot rótt ki a Morgan Stanley két, Londonban és Amszterdamban működő egységére az osztalékadó jogosulatlan visszaigénylése miatt - írja a Reuters.

A holland ügyészség (OM) csütörtökön közölte, hogy összesen 101 millió euró, azaz 117,10 millió dollár pénzbírságot szabott ki a pénzügyi szolgáltató csoport két egységére osztalékadó-csalás miatt. A szankció elkülönül attól az adókötelezettségtől, amelyet a Morgan Stanley 2024 végén a holland adóhatósággal rendezett, a felhalmozott kamatokkal együtt - pontosították.

Hollandiában a belföldi részvényesek visszaigényelhetik vagy beszámíthatják az osztalékadót, a külföldi kedvezményezettek azonban jellemzően nem. Az OM szerint a Morgan Stanley olyan speciális konstrukciót alkalmazott, amely

lehetővé tette, hogy jogosulatlan felek indokolatlan visszatérítéseket igényeljenek.

Az ügyészség korábban jelezte, hogy idézést küld a Morgan Stanleynek. A büntetőeljárás megindítása előtt közvetlenül elfogadta a bírságot a társaság. A Morgan Stanley közölte, hogy örül a történelmi ügy rendezésének, amely

Még több Bank

Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt

Ügyészségi vizsgálat a világ legrégebbi bankjánál, házkutatást tartottak a vezérigazgatónál

Otthontámogatás 2026: az 1 milliós közszolgálati támogatás részletes feltételei, tudnivalói egy helyen

a több mint 12 évvel ezelőtt Hollandiában benyújtott társaságiadó-bevallásokat érintette.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk
Otthontámogatás 2026: az 1 milliós közszolgálati támogatás részletes feltételei, tudnivalói egy helyen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility