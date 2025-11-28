Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt

Carlo Messina, az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója arra kérte az olasz kormányt, hogy ne emelje túlzottan a bankok adóterhelését - írja a Reuters.

Az Il Sole 24 Ore-nek adott interjúban a bankvezér hangsúlyozta, hogy a bankok állampapír-vásárlásokon keresztül támogatják a közpénzügyeket.

Politikusok szerdán a Reutersnek azt mondták, hogy Olaszország fontolóra vette a bankokra és biztosítókra kivetett úgynevezett IRAP vállalati adó további emelését, hogy fedezze a jövő évi költségvetés költséges módosításait. A tervezet már most tartalmaz egy 2 százalékpontos IRAP-emelést a hitelintézetek számára. A források szerint Róma

azt is mérlegeli, hogy csak a nagyobb bankokra további 0,5 százalékponttal emelné az IRAP-ot.

Messina rámutatott, hogy a bankok és a biztosítók kevesebb mint felét adják annak a 22 olasz vállalatból álló körnek, amelynek éves nyeresége meghaladja az 1 milliárd eurót, köztük állami tulajdonú cégek is vannak.

Miért ne gondolnánk szélesebb célcsoportra, amikor a közpénzügyek támogatásáról van szó?

– tette fel a kérdést.

Szerinte a bankok gyengítése kockázatos stratégia, mert ezek az intézmények támogatják az olasz gazdaságot. Ehelyett a "szégyenteljes" mértékű adóelkerülés visszaszorítását sürgette.

Elmondása szerint a bankok mintegy 400 milliárd eurónyi, a biztosítók további 250 milliárd eurónyi olasz állampapírt tartanak a 3000 eurós teljes állományból. "

Hibásnak tartom a bankszektorral szembeni hozzáállást egy olyan országban, amelynek még meg kell oldania az államadósság problémáját

– fogalmazott.

"A bankok és a biztosítók a múltban is, most is, és a jövőben is kulcsszerepet játszanak a közpénzügyek támogatásában. Jó lenne, ha ezt nem felejtenénk el" – tette hozzá.

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images