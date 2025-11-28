  • Megjelenítés
Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt
Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt

Carlo Messina, az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója arra kérte az olasz kormányt, hogy ne emelje túlzottan a bankok adóterhelését - írja a Reuters.

Az Il Sole 24 Ore-nek adott interjúban a bankvezér hangsúlyozta, hogy a bankok állampapír-vásárlásokon keresztül támogatják a közpénzügyeket.

Politikusok szerdán a Reutersnek azt mondták, hogy Olaszország fontolóra vette a bankokra és biztosítókra kivetett úgynevezett IRAP vállalati adó további emelését, hogy fedezze a jövő évi költségvetés költséges módosításait. A tervezet már most tartalmaz egy 2 százalékpontos IRAP-emelést a hitelintézetek számára. A források szerint Róma

azt is mérlegeli, hogy csak a nagyobb bankokra további 0,5 százalékponttal emelné az IRAP-ot.

Messina rámutatott, hogy a bankok és a biztosítók kevesebb mint felét adják annak a 22 olasz vállalatból álló körnek, amelynek éves nyeresége meghaladja az 1 milliárd eurót, köztük állami tulajdonú cégek is vannak.

Miért ne gondolnánk szélesebb célcsoportra, amikor a közpénzügyek támogatásáról van szó?

– tette fel a kérdést.

Szerinte a bankok gyengítése kockázatos stratégia, mert ezek az intézmények támogatják az olasz gazdaságot. Ehelyett a "szégyenteljes" mértékű adóelkerülés visszaszorítását sürgette.

Elmondása szerint a bankok mintegy 400 milliárd eurónyi, a biztosítók további 250 milliárd eurónyi olasz állampapírt tartanak a 3000 eurós teljes állományból. "

Hibásnak tartom a bankszektorral szembeni hozzáállást egy olyan országban, amelynek még meg kell oldania az államadósság problémáját

– fogalmazott.

"A bankok és a biztosítók a múltban is, most is, és a jövőben is kulcsszerepet játszanak a közpénzügyek támogatásában. Jó lenne, ha ezt nem felejtenénk el" – tette hozzá.

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images

