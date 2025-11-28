Itt a titkos formula, ezzel a módszerrel dupla annyi pénzt kereshetnek a lakásbefektetők

Befektetési célú lakásvásárlásnál a piaci hitellel finanszírozott lakásbefektetésekhez képest az Otthon Start programmal még kedvezőbb, akár 9–10 százalékos hozam is elérhető, a bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is – írja az MBH Jelzálogbank legfrissebb ingatlanpiaci elemzésében. Az MBH Index számításai szerint piaci hitelfinanszírozás mellett és 3 százalékos éves lakásáremelkedéssel számolva az átlagos hozamszint 4,5 százalékra tehető.

Befektetési célú lakásvásárlásnál a piaci hitellel finanszírozott lakásbefektetésekhez képest az Otthon Start programmal még kedvezőbb,

akár 9–10 százalékos hozam is elérhető, a bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is

– írja az MBH Jelzálogbank legfrissebb ingatlanpiaci elemzésében. A Portfolio elemzése ebben a témában itt olvasható.

Az MBH Index szerint a lakásbérleti díjak Magyarországon idén augusztusban átlagosan 7,5 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb drágulás a Dél-Alföldön, míg Budapesten belül a belvárosban és a külső pesti kerületekben ment végbe.

Az index szerint 2025-ben a lakásbérleti díjak tovább nőttek Magyarországon, bár a korábbi évekhez képest visszafogottabb ütemben. A bérleti díjak országos átlaga 7,5 százalékkal emelkedett 2024 augusztusához képest.

A legnagyobb árnövekedés a Dél-Alföldön (11,9%),

a legkisebb drágulás az Észak-Alföldön (3,5%) ment végbe,

Budapesten átlagosan 7,2 százalékkal mentek fel az árak,

ezen belül Pest belvárosában (8,4%) és a külső pesti kerületekben (8,7%) drágultak legnagyobb mértékben az albérletek,

három budai kerületben, a 3., a 11. és a 22. kerületben volt a legkisebb az emelkedés (5,7%).

A koronavírus-járvány időszakának mélypontjához képest a lakbérek országosan és Budapesten is mintegy 80 százalékkal emelkedtek, és a járvány előtti csúcsértékhez viszonyítva is 51–57 százalékkal magasabbak jelenleg.

Befektetési célú lakásvásárlásnál hosszú távon érdemes gondolkodni

Azok számára, akik befektetési céllal vásároltak lakást, az utóbbi években az ingatlanok értéknövekedése jelentősebb nyereséget biztosított, mint a bérbeadásból származó hozam. A lakásárak emelkedése az elmúlt tíz évben 6,9–21,7 százalék között mozgott, míg az évesített átlagos drágulás 15 százalék volt. Hosszabb időintervallumot vizsgálva, 2000 és 2025 első negyedéve között az átlagos éves lakásár-növekedés 8,7 százalék volt az MBH Index szerint. Ezek a számok kiemelkedően magas múltbeli hozamokat tükröznek, ugyanakkor piaci fordulat és lefelé tartó árak esetén negatív hozamok is elképzelhetők.

A piaci hullámzások természetes velejárói ennek a szektornak, ezért a rövid távú ingadozások helyett érdemes a tartós értéknövekedésre koncentrálni

– emelte ki Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

Dr. Nagy Gyula MBH Jelzálogbank, vezérigazgató 1980-ben végzett okleveles közgazdászként a Budapesti Corvinus Egyetemen. 1986 –ban közgazdász doktori címet szerzett. 2004 – ben nemzetközi MSC diplomával végezte el a Budapesti Műszaki E Tovább … Tovább 1980-ben végzett okleveles közgazdászként a Budapesti Corvinus Egyetemen. 1986 –ban közgazdász doktori címet szerzett. 2004 – ben nemzetközi MSC diplomával végezte el a Budapesti Műszaki E

A piaci hitellel finanszírozott lakásbefektetések vidéken magasabb hozamot ígérnek, mint Budapesten

Az MBH Index számításai szerint 2025-ben 50 százalékos piaci hitelfinanszírozás mellett és 3 százalékos éves lakásáremelkedéssel számolva a fővárosban a befektetők 3,2-5,7 százalék közötti – a bérleti hozamok és a lakásárak növekedéséből együttesen származó – sajáttőke-arányos hozamot érhetnek el, az átlagos hozamszint pedig 4,5 százalékra tehető.

A vidéki nagyvárosokban ennél kedvezőbb, 3,6-7,4 százalék közötti nyereség várható, az átlagos hozam pedig 5,4 százalék.

Budapesten a vizsgált helyszínek közül a használt lakások esetében – piaci hitel felvétele mellett – Pest belvárosában a legmagasabb a sajáttőke-arányos nyereség: a VII. kerületben 5,5, míg a VIII. kerületben 5,7 százalék volt a kalkulált hozamszint.

A vidéki városok közül Miskolcon a legmagasabb a sajáttőkearányos nyereség (7,4%), de 5 százalék felett mozgott Győrben, Debrecenben és Pécsen is. Az új lakások esetében a fővárosban 2,2 és 4,8 százalék közötti hozamszintek jellemzőek, a legmagasabb nyereség a 3. kerületben, Budán volt mérhető.

Az Otthon Start programmal akár 9-10 százalék feletti hozam is elérhető

Az Otthon Start program szabályai nem írnak elő beköltözési kötelezettséget, így a kedvezőbb kamatozás érdemben javíthatja a befektetési célú lakásvásárlás pénzügyi megtérülését. Ráadásul az ingatlan bérbeadása is megengedett, ami tovább növeli a rugalmasságot és a hozamlehetőségeket – hangsúlyozta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója. Erről bővebben itt írtunk korábban.

A modell szerint

az Otthon Start konstrukció igénybevételével Budapesten 6,6–9,1 százalékos, vidéken pedig 7–10,8 százalékos sajáttőke-arányos hozamok érhetők el a bérleti díjakkal és a feltételezett 3 százalékos éves lakásáremelkedéssel kalkulálva.

Új lakások esetében a fővárosi hozamok 5,6–8,2 százalék között alakulhatnak, de ez esetben is igaz, hogy a 3 százaléknál nagyobb éves lakásáremelkedésnél lényegesen magasabban alakulhat a teljes hozam, az elmúlt 25 év évesített lakásáremelkedésével számolva például bőven kétszámjegyű lehet.

Soós Csaba MBH Bank, lakossági üzletfejlesztési ügyvezető Jogi szakokleveles közgazdász, a JPTE Közgazdaságtudományi Karán szerzett pénzügyi és marketinges végzettségét, amelyet Manchesterben MBA-diplomával egészített ki. Pályáját a GE Capitalnál kezdte, aho Tovább … Tovább Jogi szakokleveles közgazdász, a JPTE Közgazdaságtudományi Karán szerzett pénzügyi és marketinges végzettségét, amelyet Manchesterben MBA-diplomával egészített ki. Pályáját a GE Capitalnál kezdte, aho

Átrendeződést vár a bérleti piac szerkezetében is Nagy. Az Otthon Start hitel iránti érdeklődést látva feltételezhető, hogy a korábban a bérlés mellett döntők közül többen fordulhatnak a lakásvásárlás felé, illetve a legfeljebb 50 százalékos ingatlantulajdoni aránnyal rendelkezők egy része a befektetési célú lakásvásárlást választhatja, így az előbbiek hatására a bérelhető ingatlanok kínálata növekedhet, miközben a kereslet csökken – tette hozzá.

Az elemzés modelljének módszertana

A modellben a lakásvásárláshoz kapcsolódó költségek (illeték, ügyvédi díj, felújítás/berendezés) a vételár összesen 8 százalékát tették ki, illetve éves szinten 1 százalékos amortizációval készült a kalkuláció. Az egyéb paraméterek között szerepel, hogy a befektető tételes költségelszámolást alkalmaz, a bérbeadást havonta 10 ezer forint egyéb költség terheli, illetve a közös költség szintén havonta 10 ezer forint, valamint a lakást éves szinten 90 százalékos kihasználtság mellett adják ki.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ