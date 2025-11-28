Négy ország húzhatja magával egész Európa építőiparát, mutatjuk hol robbanhat be a piac

Két egymást követő évben zsugorodott az európai építési piac, de idén végre az óvatos stabilizáció szakaszába léphet – állapította meg a 100. Euroconstruct konferencián bemutatott új előrejelzés. Itthon középtávon felgyorsulhat a fellendülés, a lakásépítések növekedése várható.

Előrejelzésében az Euroconstruct – a 2023-as 0,5%-os és 2024-es 1,7%-os csökkenés után

fokozatos fellendülést prognosztizál a teljes európai építési teljesítményben: idén 0,3%-os növekedés várható, jövőre pedig 2,4%-os bővülés jöhet,

ahogy a javuló pénzügyi feltételek, a hosszú távú infrastrukturális programok és a fenntartható felújítás iránti kereslet kombinációja várhatóan segít az ágazat stabilizálásában idén, és támogatja majd a növekedést 2026-tól kezdődően.

Várhatóan eltolódik majd a növekedés összetétele,

egyre inkább az új építés és a mélyépítés lesz a ciklus mozgatórugója 2025-től,

míg a felújítások, melyek továbbra is stabilak, alacsonyabb fokú bővülési szakaszba lépnek a költségvetési korlátok szigorodásával és a főbb támogatási programok visszafogásával.

A teljes építési teljesítmény 2027-re meghaladhatja a 2023-as szintet, bár a fellendülés továbbra is egyenetlen és ki van téve a folyamatos gazdasági bizonytalanságnak. A gazdasági feltételek továbbra is vegyesek. A kamatlábak ugyan visszaestek a 2023-as csúcsról és az infláció Európa-szerte mérséklődött, de az építési költségek magasak, megfizethetőségi korlátok vannak, visszafogottak a magánberuházások és tartós a makrogazdasági bizonytalanság. Ez leginkább a magasépítést, különösen a lakásépítést fogja vissza.

Az újlakás-építések 2023-ban és 2024-ben is visszaestek, és valódi fellendülés csak 2027-ben várható.

A lakásfelújítás, amely tavaly szintén mérséklődött, várhatóan idén ismét csökken majd. és a következő években szerény bővülést könyvelhet el. A felújítás tehát továbbra is ellenálló, de már nincs olyan erős anticiklikus hatása, mint amit a korábbi évek energiahatékonysági fellendülése során tapasztaltunk.

A nem lakáscélú ágazat valamivel jobban teljesít. A tavalyi kismértékű csökkenés után a növekedés idén visszatérhet és jövőre fel is gyorsulhat. A kereslet összetétele azonban változik: a kereskedelmi, ipari és logisztikai létesítmények iránti kereslet csökkent a lassabb gazdasági lendület miatt, így az új nem lakáscélú építésre vonatkozó előrejelzés 2025-ben lefelé módosult. A felújítás továbbra is az ágazat alapja, amely idén és jövőre is bővülhet az energiahatékonysági követelmények és az elavuló köz- és magánlétesítmények korszerűsítése miatt.

A mélyépítés továbbra is az európai építési ciklus legerősebb és legstabilabb eleme. A 2023-as és 2024-es növekedés után az ágazat várhatóan 2026-ban bővülni fog, mely bővüléshez mind az új infrastruktúra építés, mind a felújítás hozzá fog járulni. 2028-ig a mélyépítés várhatóan bővülni fog és a felújításban is stabil növekedés lehet. Az ágazat 2026-ra a 2023-as szint felett teljesíthet, amelynek motorja a közlekedési beruházások, az energetikai átállás infrastruktúrája, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az uniós programok lehetnek majd.

Európa-szerte csupán négy ország – Írország, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság – haladhatja meg a 4%-os éves növekedést 2026 és 2028 között. A nagyobb gazdaságok közül Spanyolország építési piaca stabil 3%-os növekedésre számít, míg Franciaország és Németország építési piaca továbbra is visszafogottan nőhet csak (1,7% és 1,1%). A korábbi várakozásokhoz képesti jelentős felfelé korrekció ellenére az olasz építési piac mindössze 0,6%-kal bővülhet.

Írország a leggyorsabban növekvő piac lehet 2028-ig az erős állami beruházások és a tartós kereslet miatt,

a leggyorsabban növekvő piac lehet 2028-ig az erős állami beruházások és a tartós kereslet miatt, Lengyelország szintén erős középtávú növekedést mutat a lefelé irányuló korrekció ellenére,

Spanyolország és Portugália mind a magasépítésben, mind a mélyépítésben bővülésre számíthat,

mind a magasépítésben, mind a mélyépítésben bővülésre számíthat, Németország, Ausztria, Franciaország és Olaszország továbbra is a gyenge lakáskereslettel, a magas költségekkel és a korlátozott finanszírozással küzd.

továbbra is a gyenge lakáskereslettel, a magas költségekkel és a korlátozott finanszírozással küzd. Magyarország építési piacán 2026 egy újabb gyenge év lehet, de a Buildecon előrejelzése szerint 2028-ig a fellendülés felgyorsulhat és 2026-2028 között a piac elérheti a 2022-es szintet. A lakásépítés várhatóan nőni fog, a nem lakáscélú építés valószínűleg visszaesik majd, míg a mélyépítés újra bővülhet.

A Euroconstruct független szervezetet 1975-ben alapította egy maroknyi kutató azzal a céllal, hogy egységes módszertan szerint mérjék az építési piac változásait. A szervezet évente kétszer készít középtávú előrejelzést az európai építési piacról. A szervezet magyar tagja a Buildecon.

