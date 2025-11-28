Kína szépen csendben felépíti saját MI-birodalmát: ez a cég lehet az Nvidia utódja

A Baidu Kína egyik meghatározó MI-chipgyártójává lép elő,

a Huawei kihívójaként pozicionálva magát, miközben igyekszik betölteni az Nvidia visszaszorítása nyomán keletkezett űrt. A keresőmotorjáról ismert vállalat az elmúlt években az önvezetésre és az MI-re összpontosított, és többségi tulajdonosa a chiptervezéssel foglalkozó Kunlunxinnak.

Az elmúlt hetekben több elemző is javította a Baidu-részvények kilátásait, a félvezetőüzletre és a belföldi megrendelések várható növekedésére hivatkozva. A cég a hónap elején ötéves ütemtervet közölt Kunlun MI-chipjeire: 2026-ban érkezik az M100, 2027-ben az M300. A Baidu adatközpontjaiban saját fejlesztésű lapkáit és Nvidia-termékeket vegyesen használja az ERNIE MI-modellek futtatására.

A vállalat egyrészt chipeket értékesít adatközpont-építőknek, másrészt felhőszolgáltatásán keresztül számítási kapacitást ad bérbe. Emellett teljes vertikumú MI-szállítóként pozicionálja magát: chip-, szerver- és adatközpont-infrastruktúrát, valamint MI-modelleket és alkalmazásokat kínál.

A chipüzlet láthatóan lendületet kapott. Az év elején a Kunlunxin megrendeléseket nyert a China Mobile beszállítóitól, Kína egyik legnagyobb mobilszolgáltatójának partnereitől. A Kunlunxin az egyik vezető hazai MI-chipfejlesztővé vált, fókuszában a nagy teljesítményű, LLM-ek tanítására és következtetésére, felhőszámításra, valamint távközlési és vállalati munkaterhelésekre szánt chipekkel – írták a Deutsche Bank elemzői e hónapban.

Miközben az Nvidia GPU-i számítanak a legfejlettebb megoldásnak az MI tanítására és futtatására, az amerikai kormány megtiltotta a csúcstermékek kínai értékesítését. A pekingi vezetés pedig hírek szerint igyekszik lebeszélni a helyi technológiai cégeket a H20-as, a kínai piacra szabott és exportra engedélyezett, de gyengébb Nvidia-chip megvásárlásáról.

A belföldi MI-számítási igény Kínában továbbra is rendkívül erős, és a szolgáltatók egyre inkább a hazai megoldásszállítóktól rendelnek – írta a JPMorgan vasárnapi elemzésében. A bank előrejelzése szerint a Baidu chipeladásai 2026-ra hatszorosukra nőhetnek, elérve a 8 milliárd jüant.

A Baidu nincs egyedül a fejlesztésekkel, az Alibaba is a következő generációs MI-chipjén dolgozik. Eddie Wu, az Alibaba vezérigazgatója szerint a kínálati oldal relatíve nagy szűk keresztmetszet lesz a következő két-három évben, utalva az adatközpontokhoz szükséges alkatrészekre és chipekre. A hiányt részben a globális kereslet és az ellátási lánc szűk keresztmetszetei okozzák, továbbá az Nvidia-chipek kínai korlátozása is szűkítette a kínálatot. A kínai technológiai cégek készletezéssel és a modellek hatékonyságának javításával próbálják enyhíteni a szűkösséget. Közben a hazai gyártás is kihívásokkal küzd: a legnagyobb kínai bérgyártó, az SMIC nem tud léptékben és technológiában versenyezni a vezető szereplőkkel, például a Tajvani Félvezetőgyártó Vállalattal (TSMC), ami megnehezíti a belföldi kereslet kielégítését.

