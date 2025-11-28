  • Megjelenítés
Milyen irányba mozdulnak a hazai befektetők?
Üzlet

Milyen irányba mozdulnak a hazai befektetők?

Portfolio
Az elmúlt két év hozam- és kamatkörnyezeti fordulatai teljesen átrendezték a magyar lakossági befektetők gondolkodását: már nemcsak az állampapírhozamok és a banki ajánlatok határozzák meg a döntéseiket, hanem a globális gazdasági környezet változásai is. A Portfolio és az MBH Befektetési Bank friss kutatása azt vizsgálja, hogyan alakítja át a portfóliókat ez a szélesebb perspektíva – milyen hatása van az állampapírpiac kiszámíthatóbbá válásának, a részvénypiaci ingadozásnak és a befektetési alapok újraéledő népszerűségének, illetve látható-e elmozdulás a kockázatosabb vagy inkább a konzervatívabb eszközök felé.

A lakossági portfóliók egyértelműen mozgásban vannak, az utóbbi időszakban látványosan átrendeződnek – a kérdés az, hogy inkább a biztonság felé mozdulnak-e el, vagy újra erősödik a kockázatosabb eszközök iránti érdeklődés. Az irány sokat elárul a piaci hangulatról, a bizalom szintjéről és a befektetők jövőképről alkotott véleményéről. Lényeges kérdés, hogy a hazai magánbefektetők kitartanak-e az óvatos stratégia mellett, vagy egyre többen keresik a magasabb hozamú lehetőségeket – megfelelő kockázatkezelési keretek mellett.

Create your own user feedback survey

Az utóbbi időszakban a földrajzi preferenciákban is elmozdulás látszik. Bár a hazai kötvény- és alappiac továbbra is meghatározó, egyre többen nyitnak külföldi eszközök felé, különösen az amerikai technológiai és a megújuló energia szektor iránt. Éppen ezért azt is vizsgáljuk, hogy a magyar piac kiszámíthatósága felülírja-e a külföldi befektetések nagyobb, de bizonytalanabb növekedési potenciálját.

<< Töltse ki a kérdőívünket – csak 3 perc >>

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, Lázár Erika és Németh Péter vezetésével, az eredményeiről hamarosan beszámolunk. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2025. november 21. és december 5. között várjuk.

Még több Üzlet

Iránymutatásra várnak a befektetők - Mi mozgatja ma a tőzsdéket?

Leállt az egyik legfontosabb határidős tőzsde, nem frissül az S&P 500 sem

Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a kutatásunkat!

A cikk megjelenését a MBH Befektetési Bank támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Komoly emelkedés után szusszannak a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility