Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group

A Delta Group Nyrt. és az UpScale tulajdonosai az átvilágításokat követően szándéknyilatkozatot írtak alá a társaságok 51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról, egyúttal rögzítve a további részesedésnövelés lehetőségét is. A tervezett tranzakció a zárási feltételek teljesülése után zárulhat.

Az UpScale egy hazai tulajdonú, 2013-ban alapított szoftverfejlesztő cégcsoport, amely 2021 óta működik a jelenlegi menedzsmenttel.

A társaság fő tevékenységei közé tartozik a mesterséges- illetve üzleti intelligenciára, valamint felhőtechnológiára épülő egyedi alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása és nagy volumenű modernizációs projektek megvalósítása.

Stratégiájukat dinamikusan alakítják a piaci igények változása miatt, ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a modern, különösen az AWS, Microsoft és Google Cloud alapú technológiák integrálására. A társaságok alapvető értékei az általuk fejlesztett és leszállított magas műszaki innováció tartalmú megoldások.

A tranzakció zárását követően az UpScale változatlan formában fog tovább működni. Az UpScale többségi tulajdonrészének megvásárlásával tovább bővül és egyúttal szélesedik is a Delta alkalmazásfejlesztői erőforrás- és tudásbázisa, amely egy jelentős lépés a 2029-es vállalati stratégia megvalósításához vezető úton – olvasható a közleményben.

