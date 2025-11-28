  • Megjelenítés
Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group
Üzlet

Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group

Portfolio
Szándéknyilatkozatot írt alá a Delta Group Nyrt. az UpScale IT Informatikai Szolgáltató Kft. és az UpScale Labs Kft tulajdonosával a két társaság 51-51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról. Az UpScale többségi tulajdonrészének akvizíciójával mesterséges- és üzleti intelligencián, valamint felhőtechnológián alapuló alkalmazásfejlesztői kompetencia kerül a Delta Grouphoz – áll a cég közleményében.

A Delta Group Nyrt. és az UpScale tulajdonosai az átvilágításokat követően szándéknyilatkozatot írtak alá a társaságok 51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról, egyúttal rögzítve a további részesedésnövelés lehetőségét is. A tervezett tranzakció a zárási feltételek teljesülése után zárulhat. 

Az UpScale egy hazai tulajdonú, 2013-ban alapított szoftverfejlesztő cégcsoport, amely 2021 óta működik a jelenlegi menedzsmenttel.

A társaság fő tevékenységei közé tartozik a mesterséges- illetve üzleti intelligenciára, valamint felhőtechnológiára épülő egyedi alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása és nagy volumenű modernizációs projektek megvalósítása.

Stratégiájukat dinamikusan alakítják a piaci igények változása miatt, ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a modern, különösen az AWS, Microsoft és Google Cloud alapú technológiák integrálására. A társaságok alapvető értékei az általuk fejlesztett és leszállított magas műszaki innováció tartalmú megoldások.

Még több Üzlet

Iránymutatásra várnak a befektetők - Mi mozgatja ma a tőzsdéket?

Leállt az egyik legfontosabb határidős tőzsde, nem frissül az S&P 500 sem

Milyen irányba mozdulnak a hazai befektetők?

A tranzakció zárását követően az UpScale változatlan formában fog tovább működni. Az UpScale többségi tulajdonrészének megvásárlásával tovább bővül és egyúttal szélesedik is a Delta alkalmazásfejlesztői erőforrás- és tudásbázisa, amely egy jelentős lépés a 2029-es vállalati stratégia megvalósításához vezető úton – olvasható a közleményben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Jó a hangulat a tőzsdéken, történelmi csúcson járt az OTP

Nincs megállás, több mint 20 százalékot ugrott a magyar tőzsde új sztárpapírja

A Delta Systems nyerte az uniós alkalmazásfejlesztési közbeszerzést – akár 455 milliárd forintos keretösszeggel

Robotizációs céget vesz a Delta Group

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Komoly emelkedés után szusszannak a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility