Kevesebben dolgoznak, mint tavaly ilyenkor

Éves alapon csökkent a foglakoztatás Magyarországon, egyre kevesebben dolgoznak az elsődleges munkaerőpiacon is.

Idén augusztus és október között a foglalkoztatottak átlagos létszáma (a 15–74 évesek körében) 4 millió 672 ezer fő volt, 31 ezerrel kevesebb , mint egy évvel korábban - jelentette a KSH.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, mely 45 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A munkanélküliek száma 223 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6% volt. A munkakeresés átlagos időtartama egy évet (12 hónapot) vett igénybe, a munkanélküliek 44,9%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6%-uk már legalább egy éve nem talált munkát.

Magyarországon egybeesik a gazdaság pangása és a munkaképes korú népesség csökkenésének megkezdődése. A 15-74 évesek létszáma egy év alatt 70 ezer fővel csökkent, ez a helyzet pedig további nyomást fog okozni a foglalkoztatottság alakulására a következő időszakban is.

Összességében az látható, hogy a gazdasági növekedés foglalkoztatás felfutásán alapuló modellje a végéhez közelít a demográfiai korlátok miatt.

Ha a gazdaság magára találna, akkor a munkanélküliségi ráta akár 3-3,5%-ig is csökkenhet, ami pár éven belül 60-70 ezer munkanélküli elhelyezkedését jelentené; ennél alacsonyabb munkanélküliségre azonban nem igazán lehet számítani, hiszen ez már teljes foglalkoztatást tükrözne, ahogy azt a Covid-válság előtt láttuk.

Továbbá még az inaktivitás valamelyest csökkenthető, habár ezen a téren már komoly előrelépést ért el az ország. Ahogy az alábbi ábrán látszik, az aktívak száma az elmúlt időszakban már nem igazán növekedett. Sőt, a demográfiai korlátok miatt is látható már egy kis csökkenés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images