OKSZ: ezt az évet már a karácsony sem menti meg

A szervezet szerint a forgalom növekedése minden szegmensben elmarad a várakozásoktól, és ezt az utolsó két hónap szezonális fellendülése sem tudja kompenzálni. Tavaly az év végi nagybevásárlás is kicsinek bizonyult, de remélik hogy a vásárlók idén többet tudnak költeni az ünnepekre.

A kiskereskedelem a hagyományosan jó akciókkal készül az ünnepi rohamra annak ellenére, hogy az árrésstop és a többi rá rakott teher alaposan megnehezíti ezt

- hangsúlyozzák.

A KSH ma közzétett adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene októberben az előző hónaphoz viszonyítva 0,5 százalékkal emelkedett a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Ezzel folytatódott a vásárlók "lassú visszatérése" az üzletekbe. Éves összevetésben 3,1 százalékos volt a növekedés, amely szintén beleillik az elmúlt időszak trendjébe.

Az OKSZ kommentára szerint ugyanakkor a kiskereskedelemi forgalom nem tud kitörni az elbizonytalanodási csapdából.

Hiába emelkedett a reálkereset közel 6 százalékkal, a lakosság fogyasztás kiadásai jelentősen elmaradtak ettől.

Hiába az árrésstop meghosszabbítása és kiterjesztése, az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom volumenének növekedése még mindig az egy évvel ezelőtti dinamika alatt maradt - írják.

