A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?

A kiemelkedően erős 2025-ös év után arra számítanak a befektetők, hogy az európai bankrészvények 2026-ban is folytatják az emelkedést, amit az erős nyereségtermelő képesség és a mesterséges intelligencia által elérhető költségmegtakarítások támogatnak - írja a Reuters.
Miután enyhültek a recesszióval kapcsolatos félelmek és az Európai Központi Bank kamatcsökkentési szándéka körüli aggodalmak, a befektetők még optimistábbá váltak az európai bankok kilátásaival kapcsolatban. Közben a mesterséges intelligencia új vonzerőként jelent meg: mivel Európában kevés a nagy technológiai vállalat, sokan a hagyományos ágazatokban keresik az AI legnagyobb nyerteseit.

A bankok már elkezdték beépíteni a technológiát a működésükbe, többek között

  • a hatékonyság javítására,
  • a csalások felderítésére és
  • a személyzeti költségek csökkentésére.

Helen Jewell, a BlackRock befektetési igazgatója szerint az európai bankok az AI valódi nyerteseivé válhatnak. A UBS elemzése úgy látja, hogy

a technológia kulcsfontosságú tényező az értékelések és a hosszú távú jövedelmezőség szempontjából.

Az új technológiák azonban kockázatokat is hordoznak. A Nemzetközi Valutaalap és a Bank of England egyaránt figyelmeztetett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos túlzott lelkesedésre, valamint egy, a dotkomlufihoz hasonló összeomlás veszélyére. Az Európai Központi Bank emellett

  • a geopolitikai feszültségeket,
  • a kereskedelempolitikai változásokat és
  • a klímaválságot is

a bankrendszerre leselkedő kockázatok között említi.

A figyelmeztetések ellenére a befektetések továbbra is áramlanak a bankpapírokba. A Société Générale részvényei idén 140 százalékot, a Commerzbank papírjai 125 százalékot, a Barclays részvényei pedig közel 70 százalékot drágultak.

Az európai bankindex több mint 60 százalékot emelkedett a tavalyi 25 százalékos erősödés után.

Az európai bankrészvényeket továbbra is viszonylag olcsónak tartják, különösen az amerikai versenytársakhoz képest. A könyv szerinti értékhez viszonyított értékeltség jelenleg 1,17-szeres szinten áll, ami 40 százalékkal alacsonyabb a 2007-es csúcsnál, és elmarad az amerikai bankok körülbelül 1,7-szeres szorzójától.

eurostoxx

A Goldman Sachs elemzése szerint a bankok költségei 2025 és 2027 között éves átlagban mindössze 1 százalékkal nőhetnek. A McKinsey becslése alapján a mesterséges intelligencia évente akár 340 milliárd dollárnyi többletértéket teremthet a globális bankszektorban, miközben a működési költségeket mintegy 20 százalékkal csökkentheti.

A hitelezés az euróövezetben továbbra is a 2023 közepe óta látott legmagasabb szint közelében alakul.

A vállalati hitelállomány éves növekedési üteme októberben 2,9 százalék volt, a háztartási hitelezés két és fél éves csúcsra, 2,8 százalékra gyorsult.

A BlackRock szakértője úgy látja, hogy az európai bankok a következő három évben osztalékok és részvény-visszavásárlások révén piaci értékük 20–25 százalékát juttathatják vissza a részvényeseknek. Az Equita elemzője szerint a felvásárlási aktivitás szintén támogatja a szektort – jó példa erre a Mediobancának az állami hátterű Monte dei Paschi di Siena általi felvásárlása, amely alapvetően alakította át az olasz bankpiacot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

