A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?

Miután enyhültek a recesszióval kapcsolatos félelmek és az Európai Központi Bank kamatcsökkentési szándéka körüli aggodalmak, a befektetők még optimistábbá váltak az európai bankok kilátásaival kapcsolatban. Közben a mesterséges intelligencia új vonzerőként jelent meg: mivel Európában kevés a nagy technológiai vállalat, sokan a hagyományos ágazatokban keresik az AI legnagyobb nyerteseit.
A bankok már elkezdték beépíteni a technológiát a működésükbe, többek között
- a hatékonyság javítására,
- a csalások felderítésére és
- a személyzeti költségek csökkentésére.
Helen Jewell, a BlackRock befektetési igazgatója szerint az európai bankok az AI valódi nyerteseivé válhatnak. A UBS elemzése úgy látja, hogy
a technológia kulcsfontosságú tényező az értékelések és a hosszú távú jövedelmezőség szempontjából.
Az új technológiák azonban kockázatokat is hordoznak. A Nemzetközi Valutaalap és a Bank of England egyaránt figyelmeztetett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos túlzott lelkesedésre, valamint egy, a dotkomlufihoz hasonló összeomlás veszélyére. Az Európai Központi Bank emellett
- a geopolitikai feszültségeket,
- a kereskedelempolitikai változásokat és
- a klímaválságot is
a bankrendszerre leselkedő kockázatok között említi.
A figyelmeztetések ellenére a befektetések továbbra is áramlanak a bankpapírokba. A Société Générale részvényei idén 140 százalékot, a Commerzbank papírjai 125 százalékot, a Barclays részvényei pedig közel 70 százalékot drágultak.
Az európai bankindex több mint 60 százalékot emelkedett a tavalyi 25 százalékos erősödés után.
Az európai bankrészvényeket továbbra is viszonylag olcsónak tartják, különösen az amerikai versenytársakhoz képest. A könyv szerinti értékhez viszonyított értékeltség jelenleg 1,17-szeres szinten áll, ami 40 százalékkal alacsonyabb a 2007-es csúcsnál, és elmarad az amerikai bankok körülbelül 1,7-szeres szorzójától.
A Goldman Sachs elemzése szerint a bankok költségei 2025 és 2027 között éves átlagban mindössze 1 százalékkal nőhetnek. A McKinsey becslése alapján a mesterséges intelligencia évente akár 340 milliárd dollárnyi többletértéket teremthet a globális bankszektorban, miközben a működési költségeket mintegy 20 százalékkal csökkentheti.
A hitelezés az euróövezetben továbbra is a 2023 közepe óta látott legmagasabb szint közelében alakul.
A vállalati hitelállomány éves növekedési üteme októberben 2,9 százalék volt, a háztartási hitelezés két és fél éves csúcsra, 2,8 százalékra gyorsult.
A BlackRock szakértője úgy látja, hogy az európai bankok a következő három évben osztalékok és részvény-visszavásárlások révén piaci értékük 20–25 százalékát juttathatják vissza a részvényeseknek. Az Equita elemzője szerint a felvásárlási aktivitás szintén támogatja a szektort – jó példa erre a Mediobancának az állami hátterű Monte dei Paschi di Siena általi felvásárlása, amely alapvetően alakította át az olasz bankpiacot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
