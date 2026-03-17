Hivatalos, hogy megnyílik a fióktelep: új tranzakciós díjakat vezet be a Revolut Magyarországon

A folyamat fokozatosan zajlik majd,
a meglévő ügyfelek áthelyezésére az e-mailben küldött értesítést követően legalább 2 hónappal kerül sor.
Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban a lakossági ügyfélbázis alapján, ahol 2025 júliusában érte el a 2 milliós mérföldkövet, és jelenleg a közlemény szerint már 2,3 millió ügyféllel rendelkezik.
A Revolut már 9 másik országban nyitott helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium).
A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. A Revolut magyar bankszámlák bevezetése hozzájárul a növekvő ügyféligények kielégítésében, a banki termékportfólió bővítésében, valamint a helyi felhasználók igényeinek személyre szabottabb kiszolgálásában - ígéri a társaság a közleményben.
2025 októberében a bank lezárta a magyarországi fióktelep létrehozásához szükséges szabályozási lépéseket, és „Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe” néven bejegyzésre került a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásába. A fióktelep tényleges működése az első új ügyfelek csatlakozását követően indul.
Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd. Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 000 euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.
Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének country managere elmondta:
A Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének működésének elindítása, valamint az, hogy Revolut magyar bankszámlákat kínálhatunk, újabb lépést jelent azon célunk felé, hogy a piacon ügyfeleink elsődleges bankjává váljunk.
A helyi bankszámla gyakran alapvető tényező, amikor valaki elsődleges számlát választ. A magyar bankszámlák bevezetése megkönnyíti a felhasználók számára, hogy számláikat és munkabérüket közvetlenül a Revolut számlájukról kezeljék.
Mit kell tenni az ügyfeleknek?
A fizetési számlákhoz kapcsolódó összes szolgáltatás (pl. Személyes számla, fizetős csomagok, Közös számlák, Revolut Pro, Revolut Kids & Teens, belföldi és nemzetközi beszedések és átutalások, devizaváltás, kártyás fizetések, RevPontok és megtakarítások) a magyarországi fióktelepen keresztül lesz elérhető. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a csoport más jogi egységei nyújtják, ugyanúgy, mint eddig.
MINDEN MEGLÉVŐ ÜGYFÉLNEK FRISSÍTENIE KELL SZEMÉLYES ADATAIT AZ ÁTHELYEZÉSI FOLYAMAT UTÁN.
Erről az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást a szükséges lépésekről. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Ezek a jelenlegi feltételeken alapulnak, néhány konkrét módosítással, hogy azok az alábbiakban leírtak szerint megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a Revolut weboldalán, a „Feltételek és szabályzatok” oldalon olvashatják el.
Változások az ügyfelek számára
Teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a Revolut az Európai Központi Bank (EKB) és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt működik, míg Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott felügyelete alá tartozik.
A Revolut módosítja bizonyos Nem Revolut-számlákra irányuló banki átutalások díjszabását.
Azt írják, hogy "az új tranzakciós díjak bevezetése során" a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon az egyik legversenyképesebb díjszabást kínálja:
-
A Revolut-felhasználók közötti átutalások ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül
-
Az 50 000 Ft alatti, nem Revolut számlákra irányuló átutalások továbbra is ingyenesek maradnak
-
Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjak költségét addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik.
-
A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.
A Standard csomag ügyfelei továbbra sem fizetnek havi számlavezetési díjat vagy kártyadíjat. A fizetős csomagok ügyfelei díjmentes keretekben és teljes díjmentességekben részesülnek:
-
A Premium és Metal ügyfelek havonta összesen 1 millió forint értékű átutalásra jogosultak tranzakciós díj nélkül (az átutalások 50 000 Ft fölötti részére alkalmazva)
-
Az Ultra csomag ügyfelei korlátlan összeget utalhatnak teljesen díjmentesen
Mindebből értelmezésünk szerint az következik, hogy az 50 ezer forint feletti átutalások esetén vélhetően a tranzakciós illetéket vagy annak egy részét - a fenti kivételeken túl - a Revolut is az ügyfelekre hárítja. Ennek részletei majd akkor deülnek ki, amikor az ügyfelek megkapják a részletes kondíciós listát.
Emlékezetes, hogy a fintech gyökerű bank új kötelezettségekkel is szembesülhet amiatt, mert fióktelepet alapítanak Magyarországon: úgy tudjuk, bankadót és extraprofitadót is fizetniük kell majd fióktelepként, a tranzakciós illetéket pedig fióktelep nélkül is minden tranzakciójuk után kötelesek befizetni. Ez az extra adóteher indokolhatja többek között a díjszabás változását.
Tavaly júniusban érkezett egy jogszabály-változás, amelyért a bankok régóta lobbiztak: 2025. július 20-tól az e-pénzes fizetések után is kell tranzakciós illetéket fizetni. Akkoriban az a hír járta, hogy egyrészt a gyorsan növekvő magyar fintech, a vállalati ügyfeleket célzó Binx volt az egyik "célpont", a másik pedig egyértelműen a Revolut. Ugyanis utóbbiról több forrásunk azt állította, hogy a belső forgalmát e-pénzben bonyolította, így a Revolut-felhasználók között nem kellet tranzakciós illetéket fizetni. Ha ez igaz, ez szintén megdobhatta a külföldi fintech adófizetési terheit Magyarországon.
Emellett a Revolut megszünteti a hétvégi devizaváltási díjakat Magyarországon a Premium, Metal és Ultra csomag ügyfelei számára, valamint a Plus csomag esetében ezeket 1%-ról 0,5%-ra csökkenti.
Az ügyfelek a változások előtt egyértelmű és időben érkező tájékoztatást kapnak. A Revolut a megszokott módon teljes átláthatóságot biztosít: nem lesznek rejtett díjak, és az ügyfelek pontosan látni fogják, mikor kerül felszámításra tranzakciós díj, valamint annak pontos összegét.
