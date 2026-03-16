FONTOS Elvágták a világ egyik legfontosabb útvonalát: itt az új globális olajpuzzle, de hiányoznak a kulcsfontosságú darabok
Kiderült, hová öntik most a pénzüket a magyarok: őrült gyorsasággal száguld az állampapírok nagy riválisa

Múlt hónapban is parádéztak a befektetési alapok, miután mind az újonnan beérkező tőke, mind a meglévő vagyonon elért hozam nagyban hozzájárult a szektor kezelt vagyonának növekedéséhez – derül ki a BAMOSZ friss közléséből. A befektetési alapok nagyon szorongatják az állampapírokat, a lakossági portfólióban majdnem pontosan megegyezik a két kategória részesedése.

Februárban 1,2%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon, miután a tőkeáramlások eredője egy hónap alatt +188 milliárd forintot adott eredményül, köszönhetően annak, hogy a kötvény- és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol pozitív tőkebeáramlás mutatkozott. A hozamok és árfolyammozgások további 73 milliárd forinttal növelték a BAMOSZ tagjainak alapokban kezelt vagyonát, így az összesített vagyonnövekedés 261 milliárd forintot tett ki – közölte a szervezet.

A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 21 502 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

  • A pénzpiaci alapokhoz 0,9 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, amin a hozamok érdemben nem tudtak javítani. A vagyon 0,4 %-kal növekedett – közölte a BAMOSZ.
  • A kötvényalapoktól összesen 15,3 milliárd nagyságú tőke távozott. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 14,9 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 10,5 milliárdnyi; a szabad futamidejű kötvényeknél ezzel szemben 10,1 milliárd forintnyi tőke érkezett. A hozamok teljesen kiegyenlítették a tőkekivonás hatását, mindennek következtében a nettó eszközérték gyakorlatilag nem változott a hónap folyamán.
  • A vegyes alapokhoz 60,1 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 1,7 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 57,3 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 4,5 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok is és az eredő 2,3%-os vagyonnövekedés a hónapban.
  • A részvényalapokhoz 3,3 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható hangulat természetesen megjelent a vagyongyarapodásban is, ami ebben az esetben azt jelentette, hogy a vagyonváltozás nulla.
  • A tőkevédett alapokhoz 6,3 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. Mivel a hozamok elmaradtak, ennek megfelelően a kategória vagyona mindössze 0,6%-kal lett több a hónap folyamán.
  • Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig tart az érdeklődés. Komolynak tekinthető, 122,1 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, amely a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamok is hozzájárultak a gyarapodáshoz, így 4,2%-os növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során. Karnyújtásnyira a 4 ezer milliárdos határ.
  • A származtatott alapoktól 0,7 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok egyáltalán nem tudtak javítani az összképen, így 3,3%-os csökkenést láthatunk a kategóriánál.
  • Az ingatlanalapok esetében 8,7 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamokra számítani lehetett, de ez csak kisebb mértékben tudta tompítani a tőkekiáramlás hatását. A nettó eszközérték - 0,2%-kal változott.
  • Az árupiaci alapok esetében közel 15,9 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok is hozzájárultak a növekedéshez, mindennek eredőjeként a vagyonváltozás plusz 11,6% lett a hónapban. A kategória továbbra is rohamléptekben halad.
  • Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 3,6 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok viszont negatívan alakultak, így a hónap végén 0,4%-os csökkenést könyvelhettek el összességében az ebbe a körbe tartozó alapok – foglalja össze a BAMOSZ közleménye.

A befektetési alapok ádáz küzdelmet folytatnak az állampapírokkal,

a január végi adat szerint alig 1 százaléknyi különbség mutatkozott a lakossági portfólióban az állampapírok javára, ezzel a befektetési alapokat a magyarok második legnépszerűbb befektetési célpontjának tekinthetjük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

