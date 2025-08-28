Már reggel cibálják a forintot – kiderült, melyik deviza profitálhat a legjobban a dollár gyengüléséből

A devizapiac ma is a dollár körüli várakozásokra figyel, miután a Federal Reserve környékéről érkező nyilatkozatok tovább erősítették a szeptemberi kamatvágás esélyét. A kereskedők már közel 90 százalékos valószínűséget áraznak a negyedpontos csökkentésre, miközben a jövő héten érkező PCE-inflációs mutató és a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés adhat további iránymutatást. A forintárfolyam eközben stabil maradt az euróval szemben a 396,5-ös szint közelében, míg a dollár ellenében a tegnapi hullámzás után 340,6-nál nyitott. A mai napon a hazai foglalkoztatási adatok mellett az euróövezeti bizalmi index, az EKB jegyzőkönyve és az amerikai GDP-jelentés, valamint a friss munkanélküliségi kérelmek alakíthatják a piacok hangulatát.

A dollár nehezen tud erősödni a főbb devizákkal szemben, miután a kereskedők fokozták a szeptemberi Fed-kamatcsökkentésre vonatkozó fogadásaikat John Williams New York-i Fed-elnök nyilatkozata után.

A dollárindex, amely a valuta hat fő devizával szembeni értékét méri, 98,145-ön stagnált reggel két napi csökkenést követően.

Az euró alig változott 1,1640 dolláron, míg a font enyhén erősödött 1,3505 dollárra.

A Fed szeptember 16-17-i ülése előtt kulcsfontosságú adatok közé tartozik a pénteki PCE árindex - a Fed által preferált inflációs mutató - és a havi foglalkoztatási jelentés egy héttel később.

A kereskedők jelenleg körülbelül 89%-os esélyt adnak a szeptemberi negyedpontos kamatcsökkentésnek, és az év végéig összesen 55 bázispontos lazítást áraznak be a LSEG adatai szerint.

A Goldman Sachs elemzése szerint a dollár esetleges gyengülése önmagában nem indokolja a nyersanyagdevizák (AUD, NZD, CAD) vásárlását, mivel ezek az elmúlt időszakban elérték, majd visszaadták háromhavi célárukat. A bank kiemeli, hogy a három deviza gyengébben teljesít a magasabb hozamot kínáló feltörekvő piaci valutáknál – vagyis a forintnál is –, ami szokatlan relatív gyengeséget jelez.

Az okok között nem a globális kockázati hangulatot, hanem inkább a hazai monetáris kilátások változását és a gyengébb gazdasági fundamentumokat említik, mivel Ausztráliában, Új-Zélandon és Kanadában csökkent a végső kamatszint árazása. A Goldman Sachs szerint a dollár gyengüléséből inkább az euró és a jen profitálhat.

A forint egyelőre a 395-398 közötti sávban mozog az euróval szemben az elmúlt napokban. Az árfolyam kedden reggel még 398 fölé is kilőtt, majd gyorsan visszacsúszott 396 közelébe, és napközben ingadozó mozgást mutatott. A szerdai kereskedésben ismét volt egy felívelés 397,5-ig, de estére fokozatosan lejtmenetbe kapcsolt, és 396,5 alatt stabilizálódott.

A ma reggeli órákban 396,5 körül mozog, tehát a tegnapi esés után nem látszik újabb erős elmozdulás.

A dollár/forint árfolyam ezzel szemben jóval élénkebb mozgást mutatott: tegnap napközben erősen emelkedett, egészen 342,5 fölé, majd estére jelentősen visszaesett 340 környékére. Ma reggel 340,6 körül kereskednek vele, ami lényegében megfelel a tegnapi záróértéknek, de a tegnapi csúcsokhoz képest látványos visszahúzódást jelez.

A mai napon több fontos makroadat is érkezik, amelyek befolyásolhatják a forint és a nemzetközi piacok mozgását. Reggel a KSH közli a júliusi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, valamint a népmozgalmi statisztikákat. Délelőtt az euróövezetből érkezik az augusztusi üzleti bizalmi index, majd kora délután az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve kerül nyilvánosságra. Az amerikai piacnyitás előtt teszik közzé a második negyedéves részletes GDP-adatokat, valamint a heti munkanélküliségi kérelmek számát, amelyek egyaránt irányt mutathatnak a dollár további alakulásában.

